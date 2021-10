Oproštaj od Merkel sladunjav, ali opet iskren

Poneki Andrej sigurno se uhvatio kako se, bar na tren, naslađuje mišlju kako bi bilo lijepo da predsjednik Europskog vijeća i njemu održi takvo slovo na rastanku, praćeno ovacijama svih premijera i predsjednika država članica Unije oko stola, kao što je to Charles Michel učinio na posljednjem summitu u Bruxellesu kojemu je nazočila Angela Merkel.

Da ne bude zabune, kad kažemo poneki Andrej, mislimo na Babiša, češkog premijera koji će po svemu sudeći odraditi još jedan summit u tom svojstvu. Ali jedna je Angela Merkel i oproštajno slovo koje joj je uputio Charles Michel teško može biti špranca koja se ponavlja i kod svih ostalih. Od 214 sastanaka koje je Europsko vijeće održalo od svog osnivanja, Angela Merkel je kao njemačka kancelarka bila na njih 107. Michelov govor zvučao je pomalo “corny”, Belgijanac koji predsjeda summitima EU zvučao je kao politički ekvivalent šlager-pjevača: “Vi ste spomenik. Europsko vijeće bez Angele je kao Rim bez Vatikana ili Pariz bez Eiffelova tornja… Vaša ekstremna trezvenost i jednostavnost - to je vrlo moćno oružje zavođenja”, rekao je Charles Michel. Na papiru to izgleda gotovo poput ljubavnog pisma. Summiti poput ovog odvijaju se iza dobro zatvorenih vrata, ne vode se službene bilješke, ne ostaju stenogramski zapisi, pa sve što znamo o tim razgovorima doznajemo na kapaljku i provučeno kroz najmanje 27 filtera. Stoga se i ovakav oproštajni govor nekome izvana tko na tim sastancima ne sudjeluje niti išta o njima zna može činiti kao pretjerivanje.

Ali, kako god se kome činilo, ostaje činjenica da je njemačka kancelarka zaista bila cijenjena do te mjere da je poput spomenika. Luksemburški premijer nazvao ju je “kompromis-mašinom”: kad bi se svima u EU činilo da nema izlaza iz neke situacije, ona bi pronašla prostor za kompromis i na tome izgradila rješenje. Uskoro, za koji tjedan, više je nećemo ni čuti ni vidjeti. Potpuno se povlači iz politike. I to je dobro. To je normalno u demokraciji. Za razliku od društava gdje, kad nekog vođu ljudi počnu cijeniti poput spomenika, to znači da postaje doživotni predsjednik, maršal, voljeni vođa, diktator, nazovite to kako god hoćete. Možete i Putin.