Mirelina životna priča ostavlja bez daha: 'Važno je ostati mentalno snažan i kad je najteže'

Svjetska si prvakinja u ronjenju na dah u više disciplina. Roniš i u bazenu i u dubini, držiš dah u mirovanju 7 i pol minuta, a 4 minute i 15 sekundi u pokretu. To je izuzetna stvar. Kako postižeš ovakvu koncentraciju? Je li ronjenje na dah ekstreman sport i koliko je zapravo zahtjevan iz tvoje perspektive?



- Koncentracija i mentalni trening jedan su od najvažnijih aspekata ovog sporta jer za vrhunsku izvedbu zarona potrebno je držati konstantan fokus i biti u tzv. flow stateu. Kako bih došla do tih rezultata, koristim razne vježbe mentalnog treninga, meditiram, radim vježbe disanja i puno čitam. Bitno je isključiti misli, a ako i misli nastupe, trebamo ih znamo ignorirati, odnosno prihvatiti i otpustiti bez da utječu na nas emotivno. Mentalni trening je jednako bitan kao i fizički trening u vodi ili teretani. Ronjenje na dah svakako je ekstreman, no izrazito siguran sport. Uvijek ronimo u kontroliranim uvjetima tako da se nezgode u našem sportu ne događaju. Najvažnije pravilo kojeg se ronioci drže jest da nikada ne rone sami.