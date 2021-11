Jesu li COVID potvrde dozvole za slobodno širenje virusa, a sve zato da bi se spasio privid?

Navršilo se godinu dana otkako je proizvedeno cjepivo protiv korone, a kao da nikome nije do sumiranja rezultata. To i ne čudi jer izgleda da je nešto što nam je najavljivano kao “čudo medicinske znanosti” potpuno podbacilo. Ostali smo siromašniji za jednu nadu, ispostavilo se lažnu, i nalazimo se na vrhuncu “četvrtog vala”, sa svakodnevnim novim “crnim rekordima” i zdravstvenom situacijom gorom od one dok nije bilo cjepiva.

Ali zato, umjesto da slavimo pobjedu znanosti nad bolešću i smrti, zaigrali smo staru igru optuživanja i traženja krivca. Tako smo se kao društvo podijelili na dvije medicinske klase, na klasu cijepljenih i klasu necijepljenih. Pritom su cijepljeni oni koji imaju privilegirani pristup našem “novom normalnom”, dok su necijepljeni označeni kao krivci za podbacivanje efikasnosti cjepiva i osuđeni na ulogu društvenih parija.

To je pouzdan znak da smo iskoračili izvan svijeta činjenica i razuma i zakoračili u svijet isključivosti i fanatizma. To je logika koja kaže kako cjepivo ne može djelovati dok se i zadnji grešnik ne pokaje i ne cijepi. Ironično, pritom kao pokriće služi pozivanje na znanost. Znate, to je ono čudo od znanosti koje djeluje samo kad svi vjeruju u njega. Ako svi ne prime sakrament cjepiva, čudo neće djelovati i svijet će nestati u potopu.

Oko cjepiva je stvoren pravi kult, koji ne dozvoljava da se o njegovim učincima sudi racionalno, već s obožavanjem. Zato sada, kada imamo “epidemiju cijepljenih”, umjesto preispitivanja cjepiva, i imamo traženje “žrtvenog janjeta”. A nitko ne pita kako to netko tko nije cijepljen može biti odgovoran za širenje zaraze među cijepljenima? Kako je kriv netko drugi ako je smisao cjepiva da nas štiti od virusa?

A koliko je cjepivo podbacilo ispod svakog očekivanja dovoljno govore podaci da samo nakon nekoliko mjeseci njihova efikasnost drastično opada. Tako je, prema jednom istraživanju, netko tko se proljetos cijepio Modernom sada zaštićen tek 58%, s Pfizerove dvije doze je zaštićen 45%, a s Johnsonovim bijednih 13%. Drugim riječima, stvarnost je takva da se netko, iako se cijepio, svejedno može zaraziti i zaraziti druge.

Kao da su nas cijepili od stvarnosti, a ne od bolesti. I to u nekoliko doza. Tako su nam prvo rekli kako ćemo cijepljenjem biti apsolutno sigurni i moći ćemo se vratiti normalnom životu. Potom smo, kada smo dobili prve slučajeve zaraze cijepljenih, slušali kako se svejedno treba cijepiti kako ne bismo završili u bolnici. Pa kad su ljudi završili u bolnici, rekli su nam kako se ipak treba cijepiti kako ne bismo završili na respiratoru. Kada su ljudi ipak završavali na respiratoru, rečeno nam je kako nas cijepljenje štiti od umiranja. A kada su počeli umirati – e, onda su za to krivi necijepljeni, a ne dogmatika u znanosti koja nešto tvrdi a priori, dok njena istina ima rok trajanja od par mjeseci, koliko i djelotvornost cjepiva. Uvijek je oportunije ići linijom manjeg otpora i pronalaziti izgovore, nego ići težim putem u traganju za odgovorima.

Zato, kada se postavlja pitanje odgovornosti za jačinu ovog vala i porast broja hospitalizacija i smrti, možda prvo treba preispitati odgovornost onih koji su dogmatski tvrdili da je cjepivo jedina sigurna zaštita, čime su ljudima dali lažnu sigurnost, pa su se ovi nakon cijepljenja opustili i nisu se pridržavali mjera? I gdje, onda, treba tražiti odgovornost kada su se na kraju zarazili, završili na respiratoru ili umrli? Među necijepljenima?

Još gore je to što i nakon svih tih spoznaja ista dogmatika ostaje na snazi pa sada imamo ovaj apsurd s COVID potvrdama, za koje se sa sigurnošću tvrdi kako će spriječiti sljedeće valove zaraze. No, nitko nam ne nudi odgovor kako, ako je trajnost cjepiva 3-6 mjeseci i ako i cijepljeni šire zarazu? Ispada kako covid potvrde ne štite nikoga, već samo potiču neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje virusa. Zbog iste dogmatike imamo apsurd da cijepljene osobe sada ne moraju ni u izolaciju, nego mogu slobodno nastaviti sa širenjem virusa i zaraziti i cijepljene i necijepljene. To vidimo na primjeru država koje imaju gotovo apsolutnu procijepljenost i eksploziju epidemije. Zato se sada mnogi s pravom pitaju ne predstavljaju li COVID potvrde dozvolu za slobodno širenje virusa i – dozvolu za ubijanje? A sve zato da bi se spasio privid? U ovih godinu dana od lansiranja cjepiva protiv korone više od same korone mutirala je samo obmana oko cjepiva. Zato sada i imamo situaciju da se korona i cjepivo ne potiru, već zajedno pridonose crnom epidemiološkom zbiru. Vrijeme je da se odgovorni zapitaju oko učinkovitosti dogmi koje su prihvatili kao neupitne istine i prema kojima su oblikovali našu stvarnost umjesto da na krivom mjestu traže krivca za vlastite pogrešne procjene.