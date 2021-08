Demokracija ne funkcionira kada se počne paničariti oko WC papira

Naslovnice i društvene mreže i proteklog su tjedna, po običaju, bile pune loših vijesti. Toplinski val “hara” jugom Europe i sjeverom Afrike, požari u Grčkoj i Turskoj, “delta” obojila zapadni Mediteran u “crveno”. Klimatolozi i epidemiolozi u niskom startu. Ako vas je zaobišla kuga, ne gine vam klimatski Armagedon. Ako se niste upali u korona-amok, tu je Greta da podgrije vaše najdublje strahove. Život na trideset u Švedskoj mora da je pravi pakao, ali što točno nije u redu s “globalnim zatopljenjem” ako živite u zemlji koja živi od turizma? To da se Jadranu od gužvi ne može prići do jučer smo mogli samo sanjati, ali sada to više nije vijest.