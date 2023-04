Znate li koliko dugo vino traje nakon otvaranja? Ovako ćete znati je li se pokvarilo

Većina ljubitelja vina vjerojatno je barem jednom morala pretrpjeti užasan trenutak otvaranja boce vina, vraćanja čepa kako bi ostatak sačuvali za kasnije i vraćanja na nju nekoliko dana kasnije samo kako bi otkrili da se potpuno pokvarila . Ovo nije samo frustrirajuće za vaše okusne pupoljke jer su čekali bogatu čašu crnog vina, već može biti i udarac za vaš novčanik, jer rasipanje vina nikada nije idealno. No, da bismo izbjegli ovaj grozni trenutak, moramo znati koliko dugo vino može trajati nakon otvaranja, piše Eat This Not That.

Kada boca vina ostane neotvorena, može trajati mnogo duže nego što mislite. Zbog toga ste možda čuli da ljudi imaju boce vina oko 30+ godina. "Kada pravilno skladištite vino, mnoga vina mogu odležati desetljećima, a najlakši način da osigurate pravilno skladištenje je kupnja hladnjaka za vino", kaže Natalie Tapken iz Bluepoint Hospitalityja. "To je zato što je toplina neprijatelj vina, a idealno bi bilo vino držati na oko 12 stupnjeva za optimalno skladištenje. Sve iznad 21 stupnja može 'skuhati' vino i ubrzati proces starenja." Iako vino može trajati desetljećima neotvoreno, njegov životni vijek drastično se mijenja onog trenutka kada se čep odvoji i na scenu stupi kisik. Stručnjaci za vino i sommelieri podijelili su nekoliko savjeta o tome kako produžiti trajnost vina nakon otvaranja.

Nakon što otvorite svoju bocu vina, njegova sklonost da ostane svježa upitnija je nego što mislite. "Kisik je neprijatelj vina", kaže dr. John McTavish, vinski stručnjak i sommelier. "Što je više vremena vino izloženo kisiku nakon otvaranja boce, brže će izgubiti svoje voćne arome i okuse i početi se kvariti. Razmislite o tome da ostavite komad svježe odrezane jabuke na radnoj površini. Dok stoji tamo izložena kisiku, počinje smeđiti ​​i oksidirati." Ovaj učinak oksidacije sličan je onome što se događa s vinom nakon što se otvori. Naravno, ako popijete bočicu čim je otvorite, ne morate brinuti koliko će trajati. Međutim, to nije uvijek slučaj. Ako ste otvorili bocu i samo uživali u čaši (ili dvjema), a sad se pitate koliko će ostatak ostati svjež, odgovor će ovisiti o kakvom se vinu radi i koliko ga je ostalo u boci. Nakon što se otvore, "vina sa šećerom će trajati malo duže", kaže Tapken. "Na primjer, desertno vino može stajati tjedan dana, a porto ponekad dva do tri tjedna. Pjenušac je najbolje konzumirati isti dan, ali odličan čep može čuvati pjenušac jedan do dva dana. Lakše bijelo, s višim razinama kiselosti, može stajati do pet dana, a tipično bijelo ili crveno vino treba potrošiti za tri dana."

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je koliko vam je vina ostalo zajedno s "koliko je velik ili mali omjer kisika i vina u boci", kaže dr. McTavish. "Na primjer, ako poslužite jednu čašu vina od 150 ml iz standardne boce od 0,75 L i zamijenite čep, u boci će biti više vina nego kisika, što bi moglo trajati pet do sedam dana i još uvijek biti dobrog okusa. Ali, ako poslužite četiri čaše vina od 150 ml iz boce od 0,75L, u boci ostaje samo 150 ml vina i 0,5L kisika, tako da bi se preostalo vino moglo pokvariti puno prije."

Kako znati da se vino pokvarilo? Iako imate temelj za saznanje koliko dugo vaše omiljeno vino može trajati nakon otvaranja, moglo bi biti korisno znati znakove da se vino pokvarilo. Ti znakovi ovise i o kakvom se vinu radi. "Nakon što se boca pjenušca otvori, počet će gubiti karbonizaciju i okus u roku od nekoliko sati. Najbolje je potrošiti cijelu bocu isti dan kad je otvorena", kaže Bash Hovian, vlasnik BASH the Bartender. "Ako ga morate pohraniti, upotrijebite čep za pjenušavo vino kako biste sačuvali dio mjehurića i potražite znakove poput mirisa na ocat, smećkaste boje ili kiselog/pljesnivog okusa." S druge strane, kada je riječ o običnom vinu, "prisutnost mjehurića ili pjenušavosti također može ukazivati ​​na to da se vino pokvarilo, pa ako ste u nedoumici, bolje je biti oprezan i baciti vino ako smrdi ili ima loš okus", kaže Hovian. Kada je riječ o crnom vinu, "znakovi uključuju oksidaciju, gubitak karakteristika voća i mekše tanine", kaže Sara Fowler, vinarka u vinariji PEJU u Napi. "Jednostavno rečeno, neće imati tako dobar okus!"

Savjeti kako da vam vino traje dulje: Ako živite sami, ne pijete puno vina ili se samo pokušavate držati jedne čaše po večeri, možda se pitate kako možete produljiti vijek trajanja vaše omiljene boce vina. Fowler predlaže "otvoreno vino staviti u hladnjak, pohraniti u manju posudu i dobro zatvoriti." Tapken također dodaje da "ponekad stavlja crveno vino u hladnjak jer tako možete dobiti jedan dodatni dan trajanja. Samo izvadite crno vino iz hladnjaka sat ili dva prije nego što ga pijete kako biste dobili temperaturu koju želite."

Jaja, vino, kava... Iznenađujuće, ali ovih 5 namirnica smijete čuvati u zamrzivaču!