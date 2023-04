Znate li kako se ovi brendovi zapravo zovu? IKEA, Lego i H&M imaju drugačija puna imena od onih koja su nama poznata

Za neke brendove, poput H&M-a, očito je da imaju neki duži naziv, ali za neke, poput ASOS-a, mnogi ostanu začuđeni kada čuju kako se zapravo zovu. IKEA, Lego i tražilica Yahoo! poznati su po skraćenim verzijama svog imena - toliko da ga kupci možda neće prepoznati u cijelosti. Uglavnom je to zato što su brendovi nazvani po svojim osnivačima, ali ne uvijek, prenosi Daily Mail.

IKEA: Švedski brend namještaja , i mesnih okruglica, IKEA ima ime koje uključuje nekoliko različitih detalja o njegovom osnivaču - Ingvaru Kampradu. Prva dva slova imena su naravno njegovi inicijali, dok je E preuzeto s farme Elmtaryd na kojoj je gospodin Kamprad odrastao. Posljednje slovo trgovine preuzeto je od Agunnaryda, sela u blizini.

Lego: Moglo bi biti iznenađenje da je ime brenda igračaka Lego skraćena verzija pravog imena. Danska tvrtka je preuzela ime od domorodačke izreke 'leg godt', što znači 'igraj dobro'. I ne samo to, ime koje je brendu dao Ole Kirk Christiansen 1932. zapravo je bilo The Lego Group, ali se uvijek naziva jednostavno Lego.

H&M: Još jedan brend koji ima dva inicijala je švedska tvrtka za proizvodnju odjeće H&M. Trgovina je prvobitno bila poznata kao Hennes kada je otvorena 1947. godine – to je švedska riječ koja znači 'Njezino'. Ovo objašnjava odakle 'H' dolazi, ali što je s 'M'? Drugo slovo preuzeto je od Mauritza Widforsa - trgovca odjećom za lov i ribolov kojeg je Hennes odlučio kupiti 1968. godine.

Yahoo!: Ovo bi moglo biti iznenađenje. Ispostavilo se da tražilica Yahoo! nije samo usklik radosti, već prilično dugačak akronim prvi put uspostavljen 1995. godine. Prema web stranici tvrtke, to zapravo znači: 'Yet Another Hierarchical Officious Oracle' u prijevodu: 'Još jedno hijerarhijsko službeno proročište'.

ASOS: ASOS je jedan od najvećih svjetskih brendova odjeće s milijunima korisnika koji svakodnevno kupuju najnovije trendove na ovoj online platformi. Međutim, mnogi kupci tek sada shvaćaju što ta kratica znači. Ispostavilo se da četiri slova ASOS-a nemaju nikakvo sentimentalno značenje. Zapravo, kada je prodajno mjesto osnovano 1999. godine, trebalo je to biti mjesto na kojem bi obožavatelji televizije i filma mogli pronaći replike ansambala koje su vidjeli na svojim ekranima. Odatle su ljudi tvrtku počeli nazivati ​​As Seen On Screen, a 2000. godine tako je i službeno postala poznata. Dakle, Asos označava - As Seen On Screen.

Asda: Supermarket Asda je najviše iznenađujući na ovom popisu. Nastao je 1965. godine nakon spajanja dviju kompanija, obiteljskog poduzeća Asquith i Associated Dairies & Farm Stores Ltd, otuda i naziv. Kao što je navedeno na web stranici supermarketa i potvrđeno od strane glasnogovornika, tim se odlučio za ime Asda za tvrtku - jer je kombinirao 'As' od Asquitha i 'Da' od 'Dairies'.

