Žene su otkrile što su njihovi supruzi promijenili kako bi im brak bio bolji

Moj suprug se brinuo da nam nije priuštio dobar život. Volim lijepe stvari, ali nisam materijalist. Prije nego smo dobili djecu vodili smo "bogatiji" život, a suprug se počeo brinuti oko toga je li sve što sada imamo "dovoljno". Nakon što smo razgovarali i kada je shvatio da nem arazloga za brigu, nastavili smo živjeti kako možemo i znatno sretniji. I to je bilo i više nego dovoljno, ispričala je 36-godišnja Hallie.

Nije zabavan

"Jednom mi je suprug priznao kako misli da mi je dosadio. Morala sam se nasmijati na to. Mislim da se bojao da ću "shvatiti" da nije dovoljno dobar za mene i da ću potražiti drugog. Prošlo ga je to, a muškarci bi trebali znati da mi žene tako ne funkcioniramo. Izaberemo jednog čovjeka sa svim manama i vrlinama. Ako volimo jednog čovjeka, onda volimo tog čovjeka i to je to. Može biti teških trenutaka, ali nikada nam nije dosadno ili dosta biti s čovjekom kojeg volimo. Kada je to shvatio, prestao je brinuti, dobio je samopuzdanje i naš brak je otada sretniji, ispričala je 39-godišnja Ellen.

Nesređene financije

Novac je jedan od najčešćih problema u vezama i izvor stresa. Otkrio je jednu aplikaciju koja mu je pomogla oko raspodjele novca i otada je znatno mirniji i naš odnos je puno bolji, otkrila je 40-godišnja Cassandra.

Što njegov šef misli o njemu

"Najbolja stvar koja nam se dogodila je bila to što je moj suprug prestao brinuti o tome što o njemu misli njegov šef. Radi u marketinškoj firmi s lošim šefom. Stalno je tražio neko odobravanje od njega i htio mu se dokazivati iznova i iznova, htio je pokazati koliko je dobar radnik. No, izjedalo ga je to i dolazio bi kući tužan i depresivan i to je utjelao i na naš odnos. KOnačno je shavtio da radno mjesto i loši ljudi koji ga okružuju tamo nisu vrijedni njegova psihičkog zdravlja. Otada i dalje radi isti posao, ali nakon što završi tamo, posao ostavlja u uredu i ne brine više o ničemu. Danas smo mirniji i sretniji", kaže Dawn (42).

Bojao se da nije dobar u seksu

"Muškarci ili se podcjenjuju ili se precjenjuju kad je riječ o seksu. Moj muž spada u prvu skupinu muškaraca i zbog toga je bio u stalnoj brizi i depresiji i ubijao je svako raspoloženje. Potrudila sa mse olakšati mu i uvjeriti ga da uživam, provodili smo se odlično i pomalo je ta njegova nesigurnost nestala, " priznala je Lyn (36).

Bojao se da nije dobar otac

"Nismo savršeni roditelji, nitko nije, ali moj suprug je jedno vrijeme bio opsjednut time da nije dobar otac i to je jako utjecalo na naš odnos. Čitao je knjige, pregledavao youtube savjete, "visio" po forumima. Imamo troje djece i znatno je opušteniji sada," otkrila je Alison, 39.

