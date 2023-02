Žena tvrdi da suprug nakon seksa ode spavati u drugu sobu: Osjećam se iskorišteno i nevoljeno!

- Moj suprug i ja ušli smo u neki čudan obrazac ponašanja kada je u pitanju seks. Imamo zajedničku kćer koja ima godinu i pol, a kada je još dojila i budila se puno noću, moj je suprug spavao u drugoj spavaćoj sobi jer je morao ustajati rano za posao. Dakle, došao bi u krevet radi seksa, a zatim otišao u tu drugu sobu. No, stvar je u tome što to nije prestalo ni sada nakon godinu dana - napisala je jedna žena za Mirror.

Većinu noći zajedno legnu u krevet, poseksaju se i onda on nakon toga samo nestane, zbog čega se ona osjeća poprilično nevoljeno i pomalo kao da ju iskorištava samo za seks. Smatra da njezin suprug uopće ne ulaže truda u romantiku. Nema intimnosti, razgovora ili maženja nakon seksa, samo joj da poljubac u obraz, obuče se, i ode iz kreveta.

- Počinjem mu zamjerati zbog toga i osjećam se povrijeđeno zbog nedostatka pažnje. Ne znam zašto to još uvijek želi činiti tako i kako da mu uopće kažem da mi to smeta - nastavila je.

- Ako niste nikada razgovarali o tome i on ne zna kako se osjećate, tada će pretpostaviti da ste zadovoljni situacijom kao i on. Ne može vam čitati misli. Možda je postao sebičan po pitanju dobrog sna, a možda ga to sastajanje radi seksa pomalo i uzbuđuje. Možda je zabrinut da će uzbuđenje nestati ili da ćete potpuno prestati sa seksom ako se svake večeri ušuškate zajedno u krevet, ili je to možda jednostavno ostala navika. Ipak, mogao bi postojati kompromis. Neka spava u drugoj sobi, ali mora ostati pola sata nakon seksa kako biste se mazili, razgovarali, ili čak i zajedno gledali televiziju. No, svakako prvo morate razgovarati s njim - odgovorila joj je Coleen Nolan.

