Žena tvrdi da njezin dečko previše radi: 'Zbog toga se seksam s njegovim najboljim prijateljem!'

Moj partner radio je u inozemstvu previše pa sam se sprijateljila s njegovim najboljim prijateljem, a sada sam zaljubljena u njega. Znam da je to krivo, ali seks je toliko dobar da jednostavno ne mogu prestati. Imam 32 godine i u vezi sam već osam godina. Imamo dva sina od pet i sedam godina i stvarno sam uživala u našem obiteljskom životu, sve dok moj dečko nije promijenio posao. On je vozač kamiona i shvatio je da može puno više zaraditi dalekim rutama. Iako dobro zarađuje, osjećala sam se kao da sama odgajam djecu i jako usamljeno. Dosta smo se svađali, ali uvijek su završile tako da sam ja mislila da sam u krivu. Prezirala sam ga jer je imao svoju slobodu, a mojim životom vladala su djeca - ispričala je za The Sun.

Jedne noći otišla je u pub sa svojim prijateljicama te je tamo srela najboljeg prijatelja svog dečka. Oni se znaju dugo i dobri su prijatelji pa su zajedno popili piće. On i njezin dečko isto su godište, a on je i oženio sestričnu njezinog dečka prije nekoliko godina. Počeli su pričati, a na kraju večeri ona ga je pozvala kod sebe u stan.

Osjećala se dobro jer je napokon dobivala pažnju i završili su u krevetu. Seks joj je bio odličan, a njihova afera nastavila se tijekom sljedećih mjeseci. Ona je sada zaljubljena u njega i ne želi ga ostaviti, ali i dalje voli svog dečka te ne želi ostaviti ni njega pa za savjet pita stručnjakinju.

- Sami kažete da znate što trebate učiniti, stoga donesite odluku i slijedite je. To se naziva odraslom osobom - i znači donositi dobar izbor za sebe i za ljude koje volite. Znam da je teško kad vaš dečko radi daleko, a vi ste usamljeni i dosađujete se. Život može biti težak kada pokušavate uravnotežiti novac i vrijeme s obitelji, ali morate se usredotočiti na pozitivnu stranu. Recite svom dečku da shvaćate koliko naporno radi za vas, ali da vam nedostaje. Recite mu da novac nije sve, te da ga njegova djeca trebaju, kao i vi. Zatražite od njega da pokuša smanjiti radno vrijeme, ali u međuvremenu poradite na popravljanju međusobnog odnosa razmjenjujući seksi poruke s njim dok je on odsutan. Nije to isto, ali moglo bi ga samo podsjećati na ono što mu nedostaje kod kuće - odgovorila joj je Deidre.

