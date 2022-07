Žena se šokirala: 'Radnici su slučajno ušli u moju kuću umjesto susjedove i renovirali mi kuhinju!'

Jedna žena šokirala se kada se vratila iz trgovine i zatekla svoju kuhinju u procesu renovacije i u njoj hrpu radnika, unatoč tomu što ih nikada nije angažirala za to. Kako piše The Sun, Chloe Fountain je na Tik Toku objavila video u kojemu je ispričala što se dogodilo, ali se našalila i da je svakako zahvalna za ovaj nesporazum.

- Ne zaključavam vrata ako idem samo do trgovine ili negdje otkud se vratim brzo, jer živimo u malom mjestu i zaista je sigurno. No, kada sam se vratila kući vidjela sam zaštitni tepih prostrt u hodniku i skupinu građevinara u kuhinji i ništa mi nije bilo jasno. Još je smješnije što ovo nije prvi put da se to dogodilo. Prije nekoliko mjeseci radnici su pogriješili kuću i uredili mi vrt kada nisam bila kod kuće - objasnila je u videu.

U videu je prikazano kako radnici nisu niti primijetili kada je ušla u kuću, a nastavili su i s bušenjem sve dok im nije rekla da su u pogrešnoj kući. Kada su konačno shvatili da su napravili veliku pogrešku, jedan od radnika je odmah zvao svog šefa na telefon što, kako je zaključila Chloe, sigurno nije bio ugodan razgovor. No, s obzirom da su joj oni zamijenili radne površine u kuhinji u granitne, kakve je i htjela, odlučila im je platiti.

- U ulici u kojoj živim sve su kuće vrlo slične i vrlo sličnog rasporeda, tako da zapravo i nije čudno što su ih zamijenili. No, ja sam zahvalna na ovoj 'pogrešci' - rekla je.

Korisnici koji su pogledali video nisu mogli vjerovati da se to dogodilo dva puta, a neki su se našalili da bi rado živjeli u njezinoj ulici.

- Smatram da im niste trebali platiti jer je to njihova greška - napisao je jedan korisnik.

- Ako se ovo događa ovako često, možda ste vi u pogrešnoj kući - našalio se drugi.

