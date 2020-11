Žena se požalila psihoterapeutkinji: 'Već sam 12 godina s partnerom, a još me nije zaprosio'

"Draga Deidre, već sam 12 godina u vezi s partnerom, ali nikako da me zaprosi. Oboje smo već bili vjenčani, ali moj suprug je umro prije 15 godina u tragičnoj nesreći, a njega je supruga ostavila zbog drugog muškarca. Meni je 48, njemu 56 godina", započela je pismo anonimna žena psihoterapeutkinji koja putem portala The Sun pomaže ljudima.



"Tradicionalna sam, pa sam oduvijek maštala o našem vjenčanju. Prijatelji koji su pet godina u vezi već su sklopili brak, a mi ne. Rekao mi je da što više pričam o tome, dulje ću morati čekati te da će me zaprositi kada će on to htjeti. Želi da to bude iznenađenje. Jesam li nerazumna?"

Deidre joj je rekla da se ne bi trebala opterećivati drugim ljudima koji se vjenčaju, ali i da njezin partner pokušava izbjeći tu situaciju. "Možda zbog propalog prošlog braka osjeća nesigurnost. Objasni mu kako se osjećaš i da je vaša veza u krizi. Također, savjetovanje za partnere može vam pomoći."

