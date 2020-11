Žena ili stariji muškarac? Ono što prvo vidite otkriva vašu pravu osobnost

Možda mislite da poznajete sami sebe jako dobro, ali ne vidite sigurno svoju pravu osobnost - sve pozitivne i negativne strane. Kako biste se bolje upoznali i otkrili nešto novo o sebi, riješite ovaj kratki test.



Nemojte dugo gledati u ilustraciju ispod, već samo nekoliko sekundi. Zatim pronađite pojam koji ste prvi ugledali u tekstu i otkrijte puno toga o svojoj osobnosti.

Mlada žena

Vi ste optimist koji uvijek zrači pozitivnom energijom, prenosi BrightSide. Zainteresirani ste za puno toga i otvorenog ste uma, pa uvijek isprobavate nešto novo. Ne plaše vas izazovi niti nove prepreke i situacije u životu. Ponekad ste možda malo impulzivni, pa napravite neke stvari bez previše razmišljanja o posljedicama. Mogli biste to promijeniti i početi planirati unaprijed - uštedjet ćete vrijeme i energiju. Jako ste humanitarni i volite pomagati drugima. Čvrsto stojite iza svojih stavova i odlučni ste. Obitelj i prijatelji te njihova podrška jako su vam važni.



Stariji muškarac

Mirni ste, pošteni, vjerni i odani - tako vas vide drugi ljudi. Rođeni ste vođa koji može jako dobro analizirati situaciju i riješiti problem. Volite si postavljati ciljeve i do detalja planirati svaki korak kako biste došli do njega - polako i promišljeno. Perfekcionist ste, pa vas to ponekad iscrpljuje. Pokušajte se malo opustiti po tom pitanju.

