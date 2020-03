Žena bijesna na supruga: 'Rodila sam treće dijete, a on svakodnevno odlazi na golf. Nije ga ni došao vidjeti.'

Jedna žena, majka troje djece, ispričala je za Mirror.co.uk kako je njezin suprug, nakon što je rodila sina, otišao s prijateljima igrati golf umjesto da je došao vidjeti njega. Rekla je kako ga nije vidio danima i kako joj nije jasno da bi radije provodio vrijeme s prijateljima nego s novorođenim djetetom.



Njezin bijes izazvao je pravu debatu na internetu, a ljudi su nudili savjete i različita mišljenja. U 30. tjednu trudnoće završila je u bolnici zbog komplikacija, a dva dana prije nego je rodila preminuo je njezin svekar - tada je sve krenulo nizbrdo. U 34. tjednu rodila je sina i poslana je kući dok je maleni ostao u inkubatoru. Kod kuće ju je čekalo dvoje djece, a njezin suprug po cijele dane je bio u uredu ostavljajući joj jako malo vremena da ide vidjeti sina. "Svakodnevno izdajem mlijeko svaka tri sata jer imam osjećaj da je to jedina stvar koju mogu napraviti za svoju bebu u ovoj situaciji."

Balansiranje između novorođene bebe u bolnici i dvoje djece kod kuće definitivno je unjelo nemir u njihov brak, ali suprug je to odlučio riješiti tako da svakodnevno odlazi na golf s prijateljima. Otišao je na sprovod svom ocu, i dok je ona očekivala kako će odmah doći u bolnicu, on se otišao zabavljati. Objašnjenje mu je bilo da treba tri sata socijaliziranja dnevno kako bi se riješio stresa. Također joj je rekao da je smiješna jer sebi ne priušti isto. "Mislim da je jako važno pronaći vrijeme za sebe, ali ne ako sam tek rodila prije tri dana."



Svoju priču podijelila je na Redditu gdje su ju neki podržali, a neki su ipak stali u obranu muža. Ipak najviše je bilo onih koji su pokušali pronaći smisleno rješenje za ovu situaciju. "Mislim da ste sada u situaciji kada se ne može držati svog rasporeda koji ima inače, treba naći kompromis.", "Možda možete pronaći dadilju kako bi ti mogla otići u bolnicu, a on imao svoje vrijeme da razbistri misli." samo su neki od komentara.