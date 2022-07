Zašto muškarce privlače žene u crvenom? Znanstvenici otkrili u čemu je tajna

Mnoga su istraživanja pokazala da muškarce posebno privlače žene odjevene u crveno jer tom bojom navodno suptilno pokazuju spremnost na koketiranje i samopouzdanje. Zato prema znanstvenicima, baš crvena boja može ženama dati poticaj da privuku muškarca koji im se sviđa. Crvena je boja, kažu, boja strasti, topline i ljubavi, a iza tih tvrdnji stoji i znanstveno objašnjenje...

Naime kako piše Your Tango, znanstvenici kažu da se privlačnost prema crvenoj boji vjerojatno temelji na krvi, što je najočitiji signal ženskog tijela kojim poručuje da je plodna.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Baš kao i životinje, i mi reagiramo na biološke okidače koji ukazuju da je vrijeme za parenje, a boja je jedan od važnijih. Tako primjerice ženke nekih primata poput čimpanzi i pavijana u razdoblju plodnosti imaju crvenija lica, a znanstvenici kažu da je razlog djelovanje hormona. Crvena boja njihovim mužjacima daje znak da je vrijeme za parenje.

Stručnjaci Sveučilišta Rochester u New Yorku otkrili su da muškarci preferiraju žene u crvenom jer podsvjesno osjećaju da ih one neće odbiti. Ne treba to, kažu, nužno biti seksi crvena haljina, već je dovoljna i obična majica crvene boje, a zanimljivo je i da muškarci često nisu uopće svjesni te urođene privlačnosti prema toj boji.

Inače, prijašnja su istraživanja pokazala da bi i muškarci ako žele privući suprotni spol također u svojoj garderobi trebali imati par crvenih odjevnih predmeta; jer, kako kažu, i žene privlače ta boja ljubavi i strasti.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!