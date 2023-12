Zaprosila je svog dečka i požalila: 'Sada ga je sram zbog toga'

Žene se danas kasnije udaju, kasnije rađaju djecu, ako uopće, i žive duže. Neke nekonvencionalne dame čak su odlučile predložiti brak svojim dečkima. Međutim, drugi bi rekli da postoje izvrsni razlozi zašto bi muškarac trebao biti taj koji postavlja veliko pitanje. Povodom toga, jedna je žena na Redditu izrazila koliko je uznemirena nevoljkošću njezina zaručnika da kaže svojim prijateljima i obitelji da su se zaručili ili da se uključi u planove za vjenčanje nakon što ga je zaprosila, prenosi Mirror.

'Zaprosila sam svog dečka na Silvestrovo i nakon gotovo godinu dana ništa se nije dogodilo', rekla je, 'Kupila sam prstenje (pokazala sam mu neke prstene, rekao je što mu se sviđa i kupila sam ih). Nakon što sam ga zaprosila nije bio super uzbuđen ili tako nešto, činilo se kao da je zahvalan. Nismo imali puno novca za slavlje, ali stvarno sam očekivala više'.

Par se upoznao radeći u istom restoranu. Ona je bila barmenica, a on konobar; zaljubili su se i nedugo nakon toga odlučili useliti zajedno. 'Par mjeseci nakon što smo počeli izlaziti, rekao je da se stvarno želi oženiti mnome', dodala je, tada nije ništa rekla i veza je prirodno napredovala, ali se sjetila što je joj je priznao. Živjeli su zajedno više od dvije godine kad je ona odlučila zaprositi njega.

'Sada ima posao kuhara koji je oduvijek želio, uvijek razgovaramo o zajedničkom starenju i da zajedno imamo kućne ljubimce (ne želimo djecu)', rekla je ova 28-godišnjakinja, 'A budući da ima problema sa samopouzdanjem, mislila sam da bi bilo dobro da ga ja zaprosim kako ne bi mislio da se samo zadovoljavam njime ili nešto slično'.

'Vrijeme je prolazilo, a on uvijek govori da jedva čeka da me oženi', rekla je, no unatoč tim riječima, i dalje je bila uznemirena što nije bio oduševljen situacijom ili čak obilježavanjem njihovih zaruka na bilo koji način. 'Nismo ni slavili uz pivo niti igdje išli. Rekla sam mu to i on je rekao da ako želim nešto učiniti, mogu to sama napraviti, ali, osjećam se kao da sam već odradila svoj dio, a on nije učinio ništa', objasnila je.

'Rekla sam mu da ne očekujem veliki tulum ili tako nešto, ali barem bi mi dobro došla zajednička kava ili čak lijepe riječi', rekla je, 'Sve što je rekao je da nije mogao smisliti govor iz vedra neba'. Otkrila je i da njezin zaručnik nije rekao svojoj obitelji da je zaručen, a da je prošla gotovo godina dana: 'Kaže da je i za njega to velika stvar, ali nije rekao ni prijateljima ni obitelji'.

Frustrirana žena na Redditu je provjerila je li reakcija njezina partnera uobičajena i ponaša li se tako jer je ona ta koja je zaprosila njega. Jedan je komentator rekao: 'Je li moguće da mu je neugodno reći ljudima da ste ga vi zaprosili, budući da je to netradicionalna zamjena uloga? Ne pokušavam reći da mu je neugodno zbog vas, nego samo zbog situacije?'.

'Bi li ga njegova obitelj ili prijatelji zadirkivali ili se srami zbog toga? Prosidbu na stranu, pomislili biste da bi to rado proslavio. Možda nije toliko za to kako kaže da jest ili kako se čini. Ako ste vi za to, možda da mu ponudite da otkažete zaruke ako nije spreman i procijenite njegovu reakciju?', zaključio je svoj komentar.

Drugi se složio i rekao da mu se čini da nije spreman za brak: 'Možda mu se jednostavno ne sviđaš toliko'. Treća je osoba napisala: 'Ne zvuči kao da je zapravo htio reći da, ali živite zajedno pa što bi se dogodilo da je rekao ne? Činjenica da nikome nije rekao, čak ni mami ni najboljem prijatelju govori sve. Mislim da niste stvarno zaručeni. On jednostavno nema srca ni muda da ti to kaže'.

