Zanimljiva optička iluzija otkriva razmišljate li previše o svemu ili ste opušteni

Optičke iluzije ne služe samo kao zabavan način za testiranje vaših kognitivnih sposobnosti, već mogu i pružiti uvid u vašu osobnost. Jednu takvu iluziju nedavno je podijelila kreatorica sadržaja Mia Yilin, koja na TikToku ima više od 440.000 pratitelja. Prema njoj, ova optička iluzija otkriva je li ‘pretjerano razmišljate i izuzetno ste inteligentni’ ili ste ‘opušteni i simpatični’.

Slika prikazuje cvijeće i žensko lice, a Mia objašnjava da ono što prvo primijetite otkriva mnogo o vašoj osobnosti. ‘Krenimo s kratkim testom osobnosti’, kaže Mia u videu, ‘Što prvo vidite na slici?’.

Foto: Mia Yilin

‘Ako ste prvo ugledali cvijeće, to znači da ste opuštena i simpatična osoba. Uvijek tražite najbolje u drugima i teško vam je odbiti ljude jer ih ne želite razočarati. Čak i kada vas netko iznevjeri, skloni ste oprostiti im i nadati se da će se promijeniti. Vaša najveća prednost je karizma, a zahvaljujući sposobnosti uvjerljivog govora, često se izvlačite iz neugodnih situacija. No, nestrpljivi ste i frustrira vas kada se stvari ne odvijaju brzo. Također, skloni ste neodlučnosti, a to vas često izlaže stresu. Ponekad, u naletu emocija, izgovarate stvari zbog kojih kasnije požalite’, rekla je Mia.

Potom objašnjava što znači ako ste prvo primijetili žensko lice: ‘Ako ste prvo vidjeli lice žene, to ukazuje da ste vrlo emotivni i strastveni. Nakon završetka veze, često vam treba dosta vremena da nastavite dalje i ne možete si pomoći da ne osjećate nostalgiju za prošlim vremenima’.

‘Vi ste skloni pretjeranom razmišljanju i vrlo ste inteligentni. Kada se nečemu posvetite, ne odustajete dok to ne postignete’, nastavlja, ‘Preferirate mali krug bliskih prijatelja jer vam je teško vjerovati ljudima. Kako biste se zaštitili, često se distancirate od drugih. Ljudi ponekad krivo procjene vašu zatvorenost i zaključe da ste hladni, dok vam zapravo samo treba vremena da se otvorite novim osobama. Jednom kada nekoga prihvatite kao prijatelja, spremni ste učiniti sve za njih’.

Kao što je očekivano, mnogi korisnici TikToka podijelili su u komentarima što su prvo vidjeli. ‘Vidjela sam lice i opis je potpuno točan’, napisala je jedna osoba. Drugi su se nadovezali s komentarima poput: ‘I ja sam prvo ugledao lice i sve što ste rekli je točno!’.

