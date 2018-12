Već ste jednom prekinuli? Evo kako znati hoće li veza iz drugog pokušaja uspjeti

Rezultati istraživanja iz 2013. pokazala su da gotovo pola ljudi od 17 do 24 godine prekida i ponovno se miri s partnerima.

Novo prošlogodišnje istraživanje pokazalo je da polovica ljudi ima razloge zbog kojih treba prekinuti, ali i zbog kojih treba ostati u vezi. Mogu procijeniti kada netko nije dobar za njih, ali teško mogu procijeniti da je netko dobar za njih.

Razlog zbog kojeg je ovaj fenomen u posljednje vrijeme vrlo čest može biti i zato što se pomaknula granica za brak. Sada je ona 29,5 godina kod muškaraca i 27,4 godine kod žena. To ostavlja više mjesta za prekide. Javlja se i "paradoks izbora". Naime, više je izbora što donosi više tjeskobe, prenosi Ordinacija.hr.

Postoji i nešto vrlo privlačno kod bivših. Birate osobu s kojom vam je već ugodno, već imate tu intimnu bazukoju ste već izgradili. Zbog današnje tehnologije, s bivšima smo često u kontaktu, jer su nam udaljeni samo jedan klik.

Stručnjaci kažu da prekid ne mora uvijek značiti nešto loše. Kad se vratite nekome s kim ste prije nekoliko godina prekinuli, možda ćete ih bolje razumjeti, ali ne samo to - bolje ćete razumjeti i ono što sami želite! No, pripazite da to ne radite zato jer vam je to lakše, odnosno da idete linijom manjeg otpora, jer su stare veze one kojima se vraćamo zbog toga jer se osjećamo ugodno, jer je sve poznato.

Neka vam prekid više ne bude na pameti. Pitajte se zašto će stvari biti drukčije ovaj put. Ako stvari stvarno ne budu drukčije taj put, vjerojatno ćete opet prekinuti. Ako ne identificirate što vas je razdvojilo i poradite na tome, veza neće uspjeti.

Očistite problema

Veza će potrajati ako budete iskreni u vezi toga što ste radili za vrijeme prekida. Nemojte ništa skrivati! Iskreno recite čega se bojite. Osoba koja je ostavljena, možda će se bojati da partner ponovno ne ode. Strahovi su normalni i vrlo izgledni.

Uzmite vremena!

Jedna će se osoba vjerojatno biti spremna odmah se zaručiti, vjenčati, useliti skupa, ali istraživanja pokazuju da biste trebali ići polako ili barem onoliko polako koliko partner želi.

