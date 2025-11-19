Vaša tek rođena beba je pravi mali genijalac: Evo što sve može čim stigne na svijet

Ponekad novorođene bebe doživljavamo kao potpuno nemoćna bića: krhka, tiha i ovisna o nama u svakom trenutku. No, istina je da su one puno više od toga. Iza njihovih sitnih pokreta, refleksa i pogleda kriju se nevjerojatne sposobnosti, instinkti i snaga kojima se tek počinjemo diviti kada ih doista promotrimo. Već od prvih dana života bebe aktivno uče, komuniciraju i prilagođavaju se svijetu oko sebe, pokazujući da je u toj malenoj pojavi skrivene više moći nego što se na prvi pogled čini. Britanska novinarka i autorica, Tanith Carey, poznata je po svojim knjigama o roditeljstvu i dječjoj psihologiji, a u svojoj je novoj knjizi objasnila što male bebe čini tako pametnima, piše Daily Express.

Prepoznaju mamin glas u trenutku kada je upoznaju: Novorođene bebe mogu izgledati pomalo zbunjeno kada dođu na svijet, kao da nisu sasvim sigurne što se događa. No, već tada vrlo lako mogu prepoznati svoju mamu kada govori. To je zato što njihov slušni sustav dovoljno dobro funkcionira da hvata zvukove još otprilike od 25. tjedna trudnoće. Iako su bile okružene amnionskom tekućinom, mamin glas se i dalje jasno probijao do njih. Također, budući da se bebe rađaju "programirane" da traže povezanost i zaštitu od samog početka, prvo što rade nakon rođenja jest pokušati uskladiti lice s poznatim zvukom. Istraživanja pokazuju da u roku od nekoliko minuta nakon rođenja, dojenčad okreće glavu prema mami jer prepoznaje zvuk njezina govora.

Već znaju što volite, a što ne volite: Možda je tek stigla na svijet, ali velika je vjerojatnost da vaša beba već dijeli neke vaše sklonosti i nesklonosti. Studije su pokazale da bebe kojima se puštala glazba tri tjedna prije rođenja prepoznaju iste melodije kada navrše mjesec dana. Otkucaji srca im se više usporavaju kada čuju poznate melodije nego kada im se puštaju melodije koje nikada nisu čule. Istraživači su čak otkrili da su bebe majki koje redovito gledaju iste emisije, poput sapunica, prepoznale i reagirale na slušanje te melodije nakon rođenja.

Novorođenčad na svijet dolazi voleći i neke od istih namirnica kao i njihovi roditelji. Pupoljci okusa nerođene bebe počinju se razvijati već u 14. tjednu trudnoće. Dok rastu u maternici, svaki dan progutaju više od litre amnionske tekućine, od koje dio sadrži mirise i okuse hrane. Istraživači su otkrili da su bebe čije su majke u trudnoći jele puno češnjaka kasnije bile sklonije tom mirisu nakon rođenja.

Znaju kako očarati svoje očeve: Je li vaša beba došla na svijet s nevjerojatnom sličnosti sa svojim ocem? To možda nije slučajnost. Bebe češće na početku života više nalikuju svom ocu. U studijama, kada su volonteri zamoljeni da upare slike beba sa slikama svojih roditelja, tada su istraživači otkrili da su vjerojatnije ispravno prepoznali tko im je otac, a ne majka. Znanstvenici vjeruju da su dojenčad razvila ovu sklonost tijekom milijuna godina da bi uklonila sve preostale sumnje u čovjekovom umu da on nije otac i učinila ga sklonijim hraniti i štititi mališana.

Znaju komunicirati i razviti pet različitih plača: Većina beba ne plače suze dok ne napune otprilike tri mjeseca jer tek tada proizvode dovoljno tekućine za podmazivanje i zaštitu očiju, a do tada nema viška. No, sa suzama ili bez, plač novorođenčeta je nemoguće ignorirati. Studije su pokazale da plač novorođenčadi pogađa srca na način na koji nijedan drugi zvuk ne može da bi povećala svoje šanse za preživljavanje. Tim znanstvenika sa Sveučilišta Oxford skenirao je mozgove muškaraca i žena dok su slušali razne vrste bebinog plača i drugih zvukova. Otkrili su da se već nakon samo 100 milisekundi aktiviraju dva dijela mozga koja reagiraju na emocije.

Reakcija je uočena i kod muškaraca i kod žena, čak i ako nisu imali djecu. I premda svi dječji plačevi u početku mogu zvučati isto, ako se uključite, počet ćete primjećivati ​​suptilne razlike u visini i intenzitetu. Istraživanja su otkrila da se u roku od nekoliko mjeseci dječji plač javlja u pet različitih stilova koji signaliziraju glad, umor, osjećaj preopterećenosti, bol i dosadu.

Čak su usvojili i vaš naglasak: Odraslom uhu, dječji plač u dobi od devet mjeseci može zvučati samo kao poziv na pažnju, ali možda ne shvaćate da su bebe već usvojile vaš naglasak. To je zato što su čak i prije rođenja već shvaćale kako oponašati ono što su čuli. Nekoliko je studija otkrilo da, čim dođu na svijet, bebe već preferiraju slušati jezik koji su čule u maternici.

Znaju razlikovati dobro od lošeg: Roditelji često pretpostavljaju da će morati učiti svoju bebu razlici između dobrog i lošeg ponašanja kako odrasta. Zapravo, mališani već od početka čini se da imaju prilično dobru predodžbu. U jednom eksperimentu, bebama u dobi od tri do devetnaest mjeseci prikazana je lutkarska predstava sa zecom koji se ponašao pristojno i jednim koji je bio neposlušan. U prvom činu, lik mačke otvara veliku plastičnu kutiju. Kada ne može sama otvoriti poklopac, prijatelj zec priskače u pomoć.

U drugom činu ponovila se ista scena, ali ovaj put je došao "loši" zeko i ponašao se "zlobno". Umjesto da pomogne mački, zalupio je kutiju prije nego što je pobjegao. Nakon toga, kada su bebama pokazane lutke, 80 posto ih je zgrabilo "dobrog" zeca, pokazujući da im se to više sviđa. Američki znanstvenici u Centru za kognitivne sposobnosti dojenčadi Sveučilišta Yale vjeruju da je razlikovanje dobrih od loših ljudi vještina koja je duboko ukorijenjena u mozgu dojenčadi. To je zato što bebe trebaju znati tko je prijatelj, a tko neprijatelj što je ranije moguće u životu da bi se zaštitile.