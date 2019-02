Uz Večernji do nakita BORBOLETA – najpoželjnijeg dara za Valentinovo!

Popularni hrvatski brend Borboleta osvojio je tržište svojim malim, decentnim, a ipak efektnim narukvicama koje su uklapaju - baš u svačiji stil. Narukvice koje donose sreću i ljubav među najdražim su nakitom pripadnica ljepšeg spola.

Svaki komad izrađuje se posebnom pažnjom, a uspjeh mjere veličinom osmijeha svojih zadovoljnih klijenata. Zato i ne čudi to što im je misao vodilja ‘’Happy Girls are The Prettiest’’.

Tako je Borboleta postala jedan od omiljenih modnih dodataka žena u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Samo neke od ponosnih vlasnica su Kendall Jenner, Paris Hilton, Miroslava Duma, Kate Hudson, Lena Perminova, Severina i Tatjana Dragović.

Ovog Valentinova Borboleta osvaja srca svojom posebnom linijom‘’Forever love’’ – narukvicama sa srcem i znakom vječnosti, izrađenim od srebra s pozlatom od 21-karatnog ružičastog zlata koje nijednu ljubiteljicu nakita neće ostaviti ravnodušnom.

