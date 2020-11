Upozorenje veterinara: Ovih 13 stvari nemojte nikad raditi ako imate mačku kao ljubimca

Vlasnici mačaka znaju da su mačke individualci i da svaka ima karakterističnu osobnost, no neke bi stvari trebali znati svi vlasnici kućnih ljubimaca.



Nekoliko je veterinara i veterinarskih tehničara za Insider ispričalo što ljudi često rade, a mačkama šteti.

1. Ne forsirajte maženje kad mačka to ne želi

Pustite mački da dođe k vama i pokaže vam svoju naklonost i naučite prepoznati kad mačka samo želi da je 'pustite na miru'.

Veterinarka Wendy Hauser kaže vlasnici mačkama često nameću vrijeme za druženje ili maženje, bez obzira je li mačka u tom trenutku raspoložena za ono što su oni zamislili.

- Iako i mačke vole ljudsku pažnju, one je vole puno manje nego psi i pod vlastitim uvjetima - kaže Hauser. A vlasnici bi to trebali poštivati ​i nikad im ne nametati svoju ljubav i pažnju.

2. Ne donosite doma biljke prije nego provjerite jesu li sigurne za mačke

Prije nego odlučite dom ukrasiti s nekom biljkom, provjerite da nije otrovna za mačke kao npr. ljiljan - cvijet za kojeg mnogi vlasnici mačaka znaju da je za njih otrovan i to toliko da konzumacija bilo kojeg dijela tog cvijeta mačkama može izazvati zatajenje bubrega ili ih čak i ubiti.

- Samo pijuckanje vode iz vaze u kojoj su bili ljiljani mački može uzrokovati oštećenje bubrega - rekla je veterinarka i autorica Ruth MacPete

3. Ne dajte mački da se igra s klupkom vune

Nutricionist i bivši veterinarski tehničar Jaimee Alsing upozorava da pređa, odnosno klupko vune, može biti jako opasno za mačke.

- Gutanje pređe uzrokuje pojavu koju veterinari nazivaju 'linearno strano tijelo' kad se crijeva stišću pokušavajući probaviti klupko što uzrokuje smrt jednog dijela crijeva koji se onda mora kirurški ukloniti - objasnio je Alsing.

Savjetuje zato da se mačke igraju samo s igračkama koje su certificirane kao sigurne i daleko su bolja opcija za mačju zabavu.

4. Nemojte učiti mačku da vam se igra s rukama

Mačke najviše vole kad se nešto kreće, zbog čega će uživati da ih izazivate s laserom ili nekim drugim svijetlom, no u igri s njima nemojte koristiti svoje ruke kao mamac.

- Ako pomisle da su vaše ruke nešto što bi mogle 'loviti', igra s mačkom vjerojatno će brzo postati neugodna i potencijalno opasna - upozorava Hauser i savjetuje da u igri uvijek koristite i neki predmet tj. igračku na koju će se mačka usredotočiti.

5. Nemojte kažnjavati mačku

Dresura mačke i psa potpuno su drugačije, a podizanje glasa na mačku može imati negativne posljedice.

- Mačke nikada ne treba direktno kažnjavati, verbalno ili fizički - kaže Hauser. Neki će vlasnici pasa, kaže, u dresuri pljeskati rukama, lupkati nogama ili zveckati novčićima u limenci, kako bi psa naučili da je neko ponašanje neprihvatljivo - no takve su metode s mačkama skroz pogrešne.

- Mačke su vrlo osjetljive na glasne zvukove i povišene glasove koji ih plaše, a osobu koja ispušta takve zvukove mogu početi shvaćati kao prijetnju i izbjegavati ih - objašnjava Hauser.

6. Nemojte mačku hraniti samo suhom hranom

Kako kaže Alsing mačke su prilagođene životu u suhom okruženju i mogu gotovo uopće ne piti ako iz hrane dobiju svu potrebnu vodu.

- One ni nemaju često želju za pićem pa je iznimno bitna hidratacija kroz hranu, čak i ako vam se čini da vaša mačka puno pije jer to gotovo nikad nije slučaj. kaže Alsing. Dovoljno tekućine, dodaje, može spriječiti mnoge zdravstvene probleme kod mačke pa joj dnevno uvedite barem jedan 'mokri' obrok.

Još je jedna česta zabluda da konzervirana hrana mačkama uzrokuje pretilost zbog masti koje sadrži, no Alsing kaže da je mokra hrana zapravo manje kalorična od suhe, zbog većeg udjela vode u konzervama.

7. Nemojte joj davati hrane koliko god može pojesti

Veterinar Gary Richter s Rovera kaže kako su najčešće pretile one mačke koje jedu kad god žele pa preporučuje da mački date samo onoliko suhe ili mokre hrane koju vam veterinar preporuči.

- Ako ne možete biti doma svaki put kad je vrijeme za hranjenje, razmislite o kupnji automatskog dozatora za hranu za kućne ljubimce koji pušta porcije porcije suhe hrane u određenim vremenskim razmacima - kaže Richer.

8. Nemojte mački davati mlijeko

Mačke uglavnom vole mlijeko jer je slatkasto, no izbjegavajte im ga davati.

Richter kaže da većina mačaka zapravo ne podnosi laktozu, pa im kravlje mlijeko može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

- Mlijeko nema ništa što je potrebno za prehranu mačaka i premda možda mislite da ljubimcu dajete ukusnu poslasticu, mnoge će mačke od mliječnih proizvoda imati ozbiljne bolove u trbuhu i slične probleme - dodao je, pa se za piće držite vode.

A ako joj baš želite dati nešto posebno, povremeno možete mačku razveseliti s nekom manjom, niskokaloričnom poslasticom za kućne ljubimce.

9. Ako mački dajete meso ili ribu, pazite da nema kosti

Kosti su ozbiljna opasnost i za mačke i za pse, najviše kosti peradi koje su vrlo su opasne jer mogu zaglaviti životinji u grlu, želucu ili crijevima, kaže MacPete.

Zato, kaže on, provjerite da riba ili meso koje dajete mački uopće nema kosti, a ako se dogodi da mačka proguta kost, za svaki slučaj nazovite veterinara.

10. Nemojte mački davati lijekove namijenjene psima ili ljudima

Lijekovi za ljude i pse mačkama mogu više štetiti nego koristiti.

- Nikada ne dajte mački nikakve lijekove bez provjere s veterinarom. Čak se i bez recepta mogu kupiti dovoljno jaki lijekovi da mačku i ubiju, iako nama ili psima pomažu - rekao je MacPete. Tako je na primjer acetaminophen, aktivni sastojak u mnogim lijekovima protiv bolova, vrlo toksičan za mačke.

11. Nemojte mačku ostavljati samu na duže od 24 sata

Općenito se misli da su mačke samostalnije od pasa i da se bolje mogu brinuti same o sebi. No premda vjerojatno jesu neovisnije nego psi, mačke nisu baš toliko samostalne i samodostatne da mogu i danima biti same ako imaju dovoljno hrane i vode.

- Ni mačke ne vole da ih se ostavlja same na dugo vremena pa ako morate otputovati, dogovorite sa prijateljem ili susjedom da ih provjeri barem jednom dnevno - a bilo bi idealno da se tad s njima kratko i poigra - kažu veterinari.

12. Nemojte brijati mačku (ako za to ne postoji medicinski razlog)

Iako se s vremena na vrijeme na društvenim mrežama pojave neki novi slatki trendovi mačjih frizura (poput onih zbog kojih nalikuju na dinosaure), Richter podsjeća da mačke dlaku imaju s razlogom.

- Dlaka im pomaže da reguliraju tjelesnu temperaturu i zadrže toplinu zimi, tj. hlade se ljeti, pa nije dobro da im se samo iz estetskih razloga mijenja frizura i skraćuje slaka - kaže Richter, osim ako je brijanje savjetovao veterinara iz nekog medicinskog razloga.

13. Nemojte zanemariti promjene u ponašanju mačke

Kad ih nešto boli mačke često promijene svoje ponašanje pa mogu prestati jesti, povući se, prestati komunicirati s obitelji, pa čak i postati agresivne, kaže Hauser.

- Ako primijetite da se ponašanje vaše mačke dramatično promijenilo, dogovorite posjet veterinaru da vidite postoji li neki medicinski razlog za tu promjenu u osobnosti vašeg ljubimca - savjetuje veterinarka.

