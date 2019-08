'Uhvatio bi me za vrat i tako držao. Uvijek je bilo grozno kada nije bilo po njegovom, ali nedostaje mi'

Jednog dana vratila se kući s posla i vidjela da joj se partner odselio iz zajedničkog stana. Bili su u kompliciranoj vezi, ali sada bi htjela da joj se vrati. Tri mjeseca kasnije i dalje ne zna što da napravi pa je za savjet odlučila pitati terapeutkinju portala The Sun Deidre.

Ona ima 23 godine, a njezin, sada bivši dečko, ima 28 godina i njihova veza nije nikad bila lagana.

Foto: Shutterstock

"Mrzio je kada sam izlazila s prijateljima ili s obitelji i optuživao me da se bolje zabavljam s njima nego s njim. Čak je i moju odjeću za izlaske namjerno prao na većim temperaturama kako bi se smanjila u pranju."

Kaže kako je neke od osobina naslijedio od svojeg oca koji je također bio nasilan, a protekle godine su imali mnogo svađa.

"Primio bi me i uhvatio me za grlo. Uvijek je bilo grozno kada stvari nisu bile kako je on htio."

Iako je ljuta na njega, također joj i nedostaje. Nije je nazvao od odlaska, a ona se osjeća kao da cijelo vrijeme čeka samo njegov poziv.

Deidre joj je savjetovala: "Život vam se možda trenutno čini dosadnim, bez adrenalina i drame, ali puno vam je bolje bez njega u svojem životu. Tek kada se potpuno oporavite od prekida, shvatit ćete koliko ste sretni i konačno ćete staviti svoje potrebe na prvo mjesto."