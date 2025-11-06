Naši Portali
ZABAVNI ŠOPING

U PRODAJI: Zabavni šoping kuponi samo u Storyju s popustima do čak 50%!

Story
Foto: Story
1/4
VL
Autor
Promo
06.11.2025.
u 12:50

NE PROPUSTITE novi Story s darom – kuponima za najzabavniju i najpovoljniju kupnju i uživanje!

Od 5. do 11. studenoga trajat će Zabavni šoping tjedan u kojem vas uz kupnju Zaba Mastercard kreditnim karticama čeka 30% popusta za šopingiranje i uživanje u novim iskustvima tijekom tjedna, a u subotu, 8. studenoga, na više od 500 lokacija u Hrvatskoj šopingirajte i uživajte s čak 40% popusta. Među šoping kuponima pronaći ćete i ponude sa 50% popusta pa požurite na kioske po novi Story s kuponima na dar.

Story
Foto: Story

Novi Story donosi ekskluzivnu priču o životu Dinamovog nogometaša Dejana Ljubičića, a Mislav Togonal upoznaje javnost s najvažnijim ženama iz svoje obitelji. Poznati make up vizažist Kosta Miljković prenio je samo za Story svoje impresije s beauty masterclassa u Dubaiju, a poznata voditeljica i podcasterica Ana Radišić napisala je reportažu o svom jesenskom putovanju u New York i Miami.

Uz pregršt novih tema iz područja showbussinesa i lifestylea novi broj magazina Story oduševit će vas izborom Zabavnih šoping kupona u kojima će se pronaći ponuda za sve generacije.

Story
Foto: Story

Ovo su lokacije na području Republike Hrvatske u kojima uz korištenje Zaba Mastercard kreditne kartice možete iskoristiti kupone s popustima do čak 50%!

Story
Foto: Story

ZAKS

ARGENTUM

LEI JEWELRY

TRIUMPH INTERNATIONAL

BENETTON (ARIA d.o.o.)

IMAGE HADDAD

MIBO LENS (OPTIKA MIBO d.o.o.)

SOHO

PRAHIR

DELLURE

BENETTON (BENZ d.o.o.)

UNDERCOLORS OF BENETTON (BENZ d.o.o.)

SISLEY (BENZ d.o.o.)

MODELS FASHION STORE (BENZ d.o.o.)

NAŠ DOM

CENTRA

MODERATO

GERRY WEBER

CAMEL ACTIVE

SKINNY

HETA

HILDING ANDERS - PERFECTA

EDURO

WATCH CENTAR

HOME &COOK

 Sasha Lee j.d.o.o.

 Sasha Lee j.d.o.o.

OPTANA 22 d.o.o.

BRIO VITA D.O.O

Optika Hrast d.o.o.

BODY SHOP

IL LEOR

KERATERM

Optika MG Vista

Likke

Suit box odijela i dodaci

V.B.Z

Zlatarnica MK

MPM Dress & suits

Muzej smijeha

IRA commerce

Ljekarna Botanical Sants

Muzej čokolade

Mozaik knjiga

Sexy plexy

Filharmonija

Dječji escape room

Aqua Vivae

Potražite novi Story + dar Zaba Mastercard kreditne kartice shopping kuponi, u srijedu, 5. studenoga na kioscima!

Kupnja