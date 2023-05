U izvedbi dvije žene: Gin koji zadovoljava i najzahtjevnija nepca

Nastao znanjem I radom dvije destilerke 2020. Godine, The Artisan gin imenom I misijom postavlja temelje bazirane na lokalnim sastojcima, promišljenim proizvodnim procesima, limitiranim količinama I premium okusu. Od prvih koraka i ideje ovog nagrađenog i prepoznatog domaćeg zanatskog pića stoje znanje i vještine dvije žene destilerke samog pogona – Maje Jakovac i Lane Klipa. U ovom intervjuu dale su uvid u proces zanatskog stvaranja, ali i otkrile planove.

Što je Artisan gin i koja je filozofija iza njega?

MAJA: Lana i ja smo od samih početaka uz brend i razvijamo organoleptički potpis pića. The Artisan je ubrzo prepoznat kao premium gin te se pozicionirao u vrh nacionalnih i svjetskih lista, što je i vidljivo po nagradama 2021 Bartender spirits awards GOLD i 2020 IWSC quality award.

LANA: Naša destilerija jedina je u Hrvatskoj, a jedna od nekoliko u svijetu koja svoj hand crafted gin proizvodi postupkom hladne vakuumske destilacije. Uz bobice borovnice, destilat se dobiva maceracijom i pažljivim balansom 14 biljaka te začina koje nabavljamo od hrvatskih OPG-ova. Ono što je doista drukčije jest način destilacije. Za razliku od ostalih koji koriste klasičnu destilaciju u bakrenim kotlovima ili drugim naprednim sustavima, Artisan se proizvodi korištenjem hladne destilacije. Preciznije, riječ je o sustavu u kojem pumpa izvlači dio zraka i spušta točku vrelišta kemijskih spojeva, pa je destilaciju moguće izvesti na daleko nižim temperaturama od onih klasičnih koje su obično na temperaturama iznad 90 °C. Manja upotreba topline stvara ujednačenost aroma u svakoj destilaciji i čini finalni proizvod laganim i vrlo pitkim.

Foto: Privatni album

Koliko je važno bilje u stvaranju Artisan gina?

MAJA: U destilaciji koristimo isključivo dehidrirano bilje i začine kontroliranog podrijetla i proizvedene na malim obiteljskim gospodarstvima. Uz bobice borovnica koristimo još ukupno 14 vrsta bilja i začina na čijoj se recepturi, dok se nije dobio savršen balans, radilo 25 dana. Posebno izdvajamo korijen hrvatskog cvijeta irisa, lavande, sladića, korijandra i bazge. Sam postupak proizvodnje jamči istu aromu i kvalitetu gina u svakom small batch punjenju. Na prvu će vas osvježiti citrusne note i korijandar, a kao after taste ugodan badem i list masline. Kako možemo znati da je neki gin uistinu zanatski?

LANA: Mnogo je faktora poput načina destilacije, postojanosti kvalitete i arome u svakom batchu, kvaliteta sastojaka te na kraju i premium ambalaža i distribucija. Jednostavno rečeno, pravi craft gin iza sebe ima stvarnu osobu ili mali tim poput Maje i mene. Možda zvuči patetično, ali znanje, posvećenost i strast osoba koje stvaraju određeni premium gin ono je što određuje recept. Ta se individualnost ogleda u svakom ginu i nije nešto što možete kupiti ili masovno proizvoditi.

Kako je zapravo premium gin postao mainstream?

LANA: Od svih različitih kategorija alkoholnih pića koje čine dinamičnu kulturu pijenja diljem svijeta, gin ima nedvojbeno najslavniju prošlost kao i impresivan comeback u čaše širokih demografskih skupina diljem svijeta.Gin je, sam po sebi, mainstream zahvaljujući široko dostupnom gin toniku, jednoj od ikona koktel-pića staroj više od 100 godina. Tržište je preplavljeno proizvođačima gina pa tako samo u Hrvatskoj imamo njih više od 200. Međutim, struka kao i konzumenti sve više cijene kvalitetu i vrijednost za novac, pa se stoga okreću premium proizvodima koji nude i premium iskustvo konzumacije. Tu svakako uključujemo šire faktore – od estetike boce, posvećenosti izvrsnosti, kvalitete okusa pa sve do mirisa.

Foto: Privatni album

Koja je pozicija Artisana? Kakav je feedback na inozemnom tržištu?

MAJA: Artisan se lijepo pozicionirao i u turističko-ugostiteljske objekte, veleprodajna te maloprodajna mjesta, a i u privatne zbirke kolekcionara ginova, što se našu sreću mjeri u visokim promilima. Upravo smo završili i predstavljanja na dva velika nišna sajma, gdje smo dobili zaista pozitivne povratne informacije.

LANA: U trenutku kad je Artisan zakoračio na tržište u Hrvatskoj, gin kao piće nije bio popularan kao danas, stoga je prodaja na stranim tržištima bila dosta zastupljenija. Danas je Artisan, osim u Hrvatskoj, prisutan u mnogim stranim zemljama poput SAD -a, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Nizozemske, Njemačke, Švedske, Mađarske, Italije i brojnih drugih.

Postoje li još neki proizvođači gina kojima se doista divite i koje favorizirate?

MAJA: Jako poštujem sve destilatore gina, velike i zanatske. To je, poglavito u našim granicama, prijateljska industrija i stekli smo mnogo prijatelja i podijelili iskustva uz mnogih popijenih G&T-ova tijekom godina.mIako je univerzalan, gin je ipak više ženski favorit u kategoriji žestokih pića.

Koji je razlog tome?

LANA: Možda zato što ima vrlo malo kalorija? Statistika kaže da su žene u većini kada je konzumacija gina u pitanju. Nježnije je piće od npr. whiskeya i nudi zaista širok spektar okusa. Također, gin tonik je jednostavno piće, a uz kreativan dodatak garnisha pretvara se u fancy piće koji nudi dodatno iskustvo konzumacije i samog ophođenja prilikom nje. Znamo da žene primjećuju detalje više nego muškarci. Ipak, premium gin, hladno vakuumski destiliran poput Artisana, daje novo iskustvo ispijanja čistog gina dodatkom kocke leda, pa se kao takav pretvara i u “muško” piće. Sretna sam što primjećujem da sve veći broj konzumenata uživa u čistom Artisanu, što nam je ujedno najveća potvrda kvalitete i sve boljeg pozicioniranja.

Foto: Privatni album

Nije česta pojava da su kreatorice žestokog alkoholnog pića upravo žene. Recite nam kako su gin i njegova proizvodnja ušli u vaše živote?

MAJA: Kao i dosta craft priča, ima tu podosta pozitivne ludosti, želje, građenja znanja, neuspjeha, ali i istinske posvećenosti. Doslovno je to bio skok u nepoznato, učenje od samog početka, istraživanje svakog detalja proizvodnje kroz ugodne i neugodne situacije. Definitivno izlazak iz vlastite zone komfora.

LANA: Prije svega, krenulo je zajedničkim prijateljstvom, koje je poslije kroz neplanirane životne okolnosti dovelo do toga da imamo Artisan.

Što znači biti destilerka, koje su tajne zanata?

LANA: Kao i u svakom zanatu, predanost i posvećenost svakom detalju proizvoda, poštovanje procesa te recepture proizvodnje, kao i ono najvažnije – ljubav prema poslu koji radiš. A biti destilerka za mene znači privilegij da same stvaramo svoj proizvod od početka do kraja i imamo potpunu kontrolu nad finalnim proizvodom. Doduše, donosi i one zanimljive situacije iza zastora – do izazova baratanja viličarom, paletama i “plivanja” u još uvijek muškoj branši.

MAJA: Gotovo pa svakodnevno susrećemo se s iznenađenim pogledima i nevjericom. Svi nas u čudu pitaju zar baš nas dvije sve radimo same. Ali eto, razbijamo stereotipe na najkvalitetniji način. Najveća inspiracija i vjetar u leđa su zaista lijepi komentari o kvaliteti našeg gina. Tržišta ga sve više traže, preporučuju ga po nišnim forumima ili se pak poklanja i lijep je osjećaj znati da stvaramo nešto što konzumenti vole. To su na kraju i glavni razlog sveg truda. Najteže je, naravno, bilo, kao i svima, probiti se na lokalnom tržištu koje je malo i preplavljeno stranim i domaćim proizvođačima. Sad već lakše dišemo.

Foto: Privatni album

Koja je vaša ambicija za daljnji razvoj Artisana?

MAJA: Stvarati i dalje jednako kvalitetan proizvod, širiti ponudu u smislu novih okusa gina, okušati se i u destilaciji drugih alkoholnih vrsta pića pod brendom Artisan. Puno je planova, još više želja, no idemo korak po korak smisleno, posvećeno i strpljivo. Kako u životu tako i u poslu postoje dani koje treba izdržati. Bude i groznih grešaka, smijeha, nezgoda, suza, ali naša linija posla je sama po sebi zanimljiva i dinamična pa motiva ne fali. Najveći pokretači su ljubav prema onome što radimo i sreća koju pronalazimo u svakom novom danu. Zvuči kao klišej, ali je tako. Najveći pokretači su oni nematerijalni.

Na kraju, za one koji ga nisu kušali, recite nam što je Artisan gin experience i kakva ga publika najbolje utjelovljuje?

LANA: Artisan u sebi nosi posvećenost, kvalitetu i lokalnost. Sama premium etiketa priziva potrošače koji si znaju priuštiti luksuz, ne u smislu skupog proizvoda, nego u formi premium užitka. Već je na samoj ambalaži vidljivo da vas konzumacijom očekuje drukčije putovanje i da je finalni okus nešto jedinstveno i zanatski. Uvijek mentalno uz Artisan vežemo one koji su dovoljno iskusni da prepoznaju trenutak i okus našeg proizvoda, pretačući taj doživljaj u sve trenutke života koji i zovu konzumaciju takvih pića. Artisan je uživanje u sadašnjem trenutku, individualizam ugađanja samom sebi i istovremeno trenutak druženja kroz uživanje u kvaliteti, mirisu i okusu hand crafted proizvoda.

VEZANI ČLANCI: