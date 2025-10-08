Tražimo mladence! Poklanjamo vjenčanicu, odijelo, prstenje, make up i frizuru na Festivalu vjenčanja u Zagrebu

Što vam je potrebno za savršeno vjenčanje? Kao prvo, začin ljubavi! A kao drugo - najam vjenčane haljine, odijelo za mladoženju, zaručničko prstenje, vjenčana frizura & make up… Popis je dug, a sve to možete osvojiti na Festivalu vjenčanja ‘RECI DA’ koji se predstojećeg vikenda održava u centru Family mall.
Kako? Budite što maštovitiji i napišite odgovor na letku kojeg kao posjetitelj možete preuzeti po dolasku u Family mall. Vrijedne nagrade su:
1. Najam vjenčane haljine, Nikolina Wedding Store (u vrijednosti 1.000,00 €)
2. Muško odijelo i košulja uz krojačku obradu, SUITBOX (u vrijednosti od 1.155,00 €)
3. Vjenčano prstenje, Koci Ozaljska (poklon bon u vrijednosti 400,00 €)
4. Svečana frizura & make up, Lanac frizerskih salona Studio Marcela (u vrijednosti 200,00 €)
Ne propustite Festival vjenčanja 11. i 12. listopada u Zagrebu! Preko 100 izlagača iz svijeta vjenčanja - modni saloni i dizajneri, zlatari, cvjećari i slastičari, catering kuće, fotografi, dekorateri, oganizatori vjenčanja te ostali predstavnici za organiziranje svadbene svečanosti – čekaju vas na adresi Family mall , Škorpikova 11b u Zagrebu.
Rezervirajte nadolazeći vikend - 11. i 12. listopada - za Festival vjenčanja jer vas očekuju zanimljive promocije i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti. Više doznajte ovdje
Radno vrijeme Festivala vjenčanja “Reci DA”:
SUBOTA 11. listopada 2025. od 10 do 20 sati
NEDJELJA 12. listopada 2025. od 10 do 19 sati
Ulaz je SLOBODAN.
Ovdje pogledajte popis izlagača na Festivalu vjenčanja
Ovdje pogledajte Pravila kreativnog natječaja