Tražimo mladence! Poklanjamo vjenčanicu, odijelo, prstenje, make up i frizuru na Festivalu vjenčanja u Zagrebu

Što vam je potrebno za savršeno vjenčanje? Kao prvo, začin ljubavi! A kao drugo - najam vjenčane haljine, odijelo za mladoženju, zaručničko prstenje, vjenčana frizura & make up… Popis je dug, a sve to možete osvojiti na Festivalu vjenčanja ‘RECI DA’ koji se predstojećeg vikenda održava u centru Family mall .

Kako? Budite što maštovitiji i napišite odgovor na letku kojeg kao posjetitelj možete preuzeti po dolasku u Family mall . Vrijedne nagrade su:

1. Najam vjenčane haljine, Nikolina Wedding Store (u vrijednosti 1.000,00 €)

Foto: Nikolina Wedding Store

2. Muško odijelo i košulja uz krojačku obradu, SUITBOX (u vrijednosti od 1.155,00 €)

Foto: Daniel Moćan

3. Vjenčano prstenje, Koci Ozaljska (poklon bon u vrijednosti 400,00 €)

Foto: KOCI Ozaljska

4. Svečana frizura & make up, Lanac frizerskih salona Studio Marcela (u vrijednosti 200,00 €)

Foto: Studio Marcela

Ne propustite Festival vjenčanja 11. i 12. listopada u Zagrebu! Preko 100 izlagača iz svijeta vjenčanja - modni saloni i dizajneri, zlatari, cvjećari i slastičari, catering kuće, fotografi, dekorateri, oganizatori vjenčanja te ostali predstavnici za organiziranje svadbene svečanosti – čekaju vas na adresi Family mall , Škorpikova 11b u Zagrebu.

Rezervirajte nadolazeći vikend - 11. i 12. listopada - za Festival vjenčanja jer vas očekuju zanimljive promocije i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti. Više doznajte ovdje

Foto: Story

Radno vrijeme Festivala vjenčanja “Reci DA”:

SUBOTA 11. listopada 2025. od 10 do 20 sati

NEDJELJA 12. listopada 2025. od 10 do 19 sati

Ulaz je SLOBODAN.

Ovdje pogledajte popis izlagača na Festivalu vjenčanja