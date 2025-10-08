Naši Portali
Tražimo mladence! Poklanjamo vjenčanicu, odijelo, prstenje, make up i frizuru na Festivalu vjenčanja u Zagrebu

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
08.10.2025.
Festival vjenčanja ‘RECI DA’ otvara svoja vrata ovog vikenda, 11. i 12. listopada, u centru Family mall u Zagrebu! Najkreativnije mladence nagrađujemo s vrijednim nagradama za savršen izgled na dan vjenčanja

Što vam je potrebno za savršeno vjenčanje? Kao prvo, začin ljubavi! A kao drugo - najam vjenčane haljine, odijelo za mladoženju, zaručničko prstenje, vjenčana frizura & make up… Popis je dug, a sve to možete osvojiti na Festivalu vjenčanja ‘RECI DA’ koji se predstojećeg vikenda održava u centru Family mall

Kako? Budite što maštovitiji i napišite odgovor na letku kojeg kao posjetitelj možete preuzeti po dolasku u Family mall. Vrijedne nagrade su:

1. Najam vjenčane haljine, Nikolina Wedding Store (u vrijednosti 1.000,00 €)

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
Foto: Nikolina Wedding Store

2. Muško odijelo i košulja uz krojačku obradu, SUITBOX (u vrijednosti od 1.155,00 €) 

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
Foto: Daniel Moćan

3. Vjenčano prstenje, Koci Ozaljska (poklon bon u vrijednosti 400,00 €)

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
Foto: KOCI Ozaljska

4. Svečana frizura & make up, Lanac frizerskih salona Studio Marcela (u vrijednosti 200,00 €)

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
Foto: Studio Marcela

Ne propustite Festival vjenčanja 11. i 12. listopada u Zagrebu! Preko 100 izlagača iz svijeta vjenčanja - modni saloni i dizajneri, zlatari, cvjećari i slastičari, catering kuće, fotografi, dekorateri, oganizatori vjenčanja te ostali predstavnici za organiziranje svadbene svečanosti – čekaju vas na adresi Family mall , Škorpikova 11b u Zagrebu. 

Rezervirajte nadolazeći vikend - 11. i 12. listopada - za Festival vjenčanja jer vas očekuju zanimljive promocije i atraktivne pogodnosti za uštedu prilikom organiziranja vjenčane svečanosti. Više doznajte ovdje

Festival vjenčanja ‘RECI DA’
Foto: Story

Radno vrijeme Festivala vjenčanja “Reci DA”:

SUBOTA 11. listopada 2025. od 10 do 20 sati

NEDJELJA 12. listopada 2025. od 10 do 19 sati

Ulaz je SLOBODAN.

Ovdje pogledajte popis izlagača na Festivalu vjenčanja

Ovdje pogledajte Pravila kreativnog natječaja

