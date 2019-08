Svi pričaju o tetovaži zagrebačkog tattoo studija: 'Čuvao sam bakinu poruku četiri godine'

Naime, Bruno je želio odati počast svojoj preminuloj baki Matiji pa je na ruku tetovirao njezinu poruku i to njezinim rukopisom. Tako piše: "Bruno ostavila santi čokolade pojedi volite baka"

Bruno kaže kako je priča vrlo jednostavna.

Foto: Instagram/Tattoo Rroom

"Baka je preminula u sedmom mjesecu. Ja sam u ladici sačuvao njezinu poruku koju mi je poslala za rođendan prije tri, četiri godine. Poruka mi je bila presimpatična tako da kada se sve to dogodilo odlučio sam da bih istetovirao točno kako je ona to napisala", rekao nam je Bruno. Dodao je i kako je Matija bila posebna baka, a nikada ih nije ostavljala praznog srca, želuca i džepa.

Iz tattoo studija su objavili fotografiju i priznali kako je fotografija dobila najviše likeova, a nitko nije ostao ravnodušan. Napisali su: "Pokušajte se ne rasplakati. Za baku ♥", a ljudi u komentarima su oduševljeni: "Pa jel sve babe imaju isti rukopis? alavju baka", "Najslađe ikad", "I'm not crying, you are", "Divno", samo su neki od komentara.

Foto: Instagram/Tattoo Rroom

Tattoo Rroom je studio na Trešnjevci otvoren u srpnju ove godine. Vlasnici su mladi par Matea Bakarić i Ivan Leš, a osim prekrasnih tetovaža, prostor studija je posebno uređen kako bi se posjetitelji osjećali što bolje.

