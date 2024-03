Tata slučajno uzeo pogrešnu bebu iz bolnice: ‘Supruga je bijesna na mene!’

Novopečeni tata podijelio je svoj užas nakon što je slučajno uzeo pogrešnu bebu iz bolnice - i izazvao veliku paniku. Objasnio je kako 'nije bio priseban' od rođenja svoje kćeri, brinući se za svoju djevojku i njihovo dijete koji su proveli osam dana na intenzivnoj njezi, piše Mirror.

Obraćajući se Redditu, napisao je: "Moja beba je imala blagu infekciju pa je nekoliko dana ostala na odjelu za specijalnu njegu beba. Moja djevojka je došla kući tri dana nakon poroda, ali smo se vraćali u bolnicu da viđamo našu kćer svaki dan od tada. Danas je naša kćer otpuštena iz bolnice pa smo otišli po nju. Moja je djevojka otišla potpisati neke papire u drugu sobu."

Priznajući da je bio jako zabrinut oko dovođenja bebe kući, kaže da je na kraju ušao u pogrešnu bolničku sobu i stavio tuđe dijete u svoju autosjedalicu. "Bio sam potpuni i krajnji idiot. Ušao sam u onu sobu do koje je bila moja kći. Obje bolničke sobe izgledale su potpuno isto, a ova druga beba je nosila bijeli body i žutu kapicu, baš kao i moja kći. Moja kći je imala narukvicu, ova beba nije, ali sam to shvatio tek kasnije. Stavio sam bebu u autosjedalicu i otišao na recepciju gdje me čekala djevojka", nastavio je,

Dok je čekao svoju djevojku, pojavila se njegova mama - ali je znala da nešto nije u redu čim je ugledala dijete. "Tražila je da drži bebu i ja sam pristao. Podigla ju je i rekla 'Mike...' Po tonu njezina glasa mogao sam zaključiti da nešto nije u redu pa sam počeo šiziti. Rekla je da beba izgleda drugačije, ali ja sam inzistirao da je to zato što ju je posljednji put vidjela bila u inkubatoru. Nastavili smo čekati i stigla je moja djevojka. Moja djevojka je pogledala bebu i lice joj je problijedjelo. Rekla je da to nije njezino dijete. Odjurili smo do recepcije i medicinska sestra je došla s nama na odjel vidjeti što je dogodilo. Tamo je bio još jedan par koji je poludio jer im je beba nestala. Bio sam prisiljen priznati svoju pogrešku Uzeli smo našu kćer i krenuli kući, ali sada je moja djevojka jako ljuta na mene osjećam se kao grozan otac jer ne prepoznajem lice vlastite kćeri. Poželite mi sreću sljedećih 18 godina", zaključio je.

Komentirajući njegovu objavu, jedan je korisnik rekao: "Ne mogu vjerovati da bolnica nema način da spriječi da se to dogodi." Drugi korisnik je dodao: "Malo sam šokiran što ste to mogli učiniti. Svaka bolnica u kojoj su moja djeca rođena imala je narukvicu za gležanj koja bi uključila alarm ako biste izašli izvan zabranjenih područja. Također su dojenčad uvijek bila pod nadzorom. Iznenađen sam da je dijete bilo samo u sobi."

Treći korisnik komentirao je: "Ja sam otac i imao sam problema pronaći kćer u vrtiću jer je dvije godine nisam oblačio i nisam znao kakvu odjeću tražiti. Nisu samo očevi: majka je imala Isti problem. Svi su izgledali isto. Spašava te to što te prepoznaju i druga djeca počnu vikati 'Tvoj otac je ovdje'. A na tvoju žalost novorođenčad je sva ista."

