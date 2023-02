Svaki veliki vinar ima vino s kojim se povezuje na dubljoj razini – Krauthaker ima Kuvlakhe

Spektakularan oranž’, ‘i srčano i skladno i elegantno’... ovako vinski znalci i entuzijasti opisuju Kuvlakhe – prvo slavonsko narančasto vino, Danas već poznatu iako vrlo selektivnu liniju Vlade Krauthakera od četiri sorte grožđa, a to su graševina, manzoni, zelenac i verduzzo. Kuvlakhe se, možete bez puno razmišljanja pretpostaviti, plasira samo u godinama kad kvaliteta grožđa zadovoljava stroge kriterije živuće legende hrvatskog vinarstva, s kojom smo ugodno porazgovarali o ovom sasvim posebnom vinu.

:: Nećemo pogriješiti kažemo li da su najcjenjeniji sommelieri ujedno i najstrastveniji ambasadori ove vaše vinske kreacije. Oni s posebnom strašću opisuju, kušaju i poštuju ovu liniju vina...

Linija vina Kuvlakhe radi se isključivo od 100% čistih sorata (monosortno), a to su graševina, zelenac, verduzzo i manzoni “6013”. Osnovni preduvjet je da grožđe za proizvodnju vina dolazi s položaja na kojima se njeguje ekološki pristup uzgoju i brizi o vinogradu. Selekcija grožđa radi se prema strogo određenim uvjetima; prije svega grožđe mora biti posve zdravo, nakon čega slijedi selekcija prema posebnim položajima. Berba se vrši u fazi maksimalne zriobe, tj. u fazi kasnih berbi. Meni je svakako drago da su naši sommelieri prepoznali ovo vino. Slažem se da su oni vrlo vrijedni ambasadori i posebno mi je drago zato što ti ljudi dobro znaju kako na kvalitetan način predstaviti ovu filozofiju i vino.

:: Nije prvi put da netko od vas to traži, ali možete li se prisjetiti početaka, svojeg odlaska u Gruziju i prvih koraka u nastanku ove vama vrlo osobne priče?

Prvo se dogodio kontakt s gospodinom Georgeom Kvesitadzeom, prof. dr. na gruzijskom Institutu za biokemiju i biotehnologiju, a nakon toga i odlazak u Gruziju te druženje s njim. Ono što se iz tog poznanstva rodilo jest moja znatiželja u smislu da sam se počeo preispitivati mogu li ja u Hrvatskoj proizvoditi prirodna vina, koja su puna fenola i koja imaju blagotvoran učinak na zdravlje čovjeka.

:: Kuvlakhe danas ima vjernu publiku, ali 2009. bio je to vaš osobni eksperiment. Je li 2023. godine u Europi situacija drukčija nego 2009. kad je u pitanju proizvodnja vina bez sumpora?

Ovakvim vinima produžuje se odležavanje i do pet godina kako bi se fenoli „smekšali“ te vinar mora, u financijskom smislu, izdržati utakmicu. Naš prvi eksperiment bio je 2009. godine, s graševinom i zelencem, te se još bavimo njima u eksperimentalnom smislu, ali s povećanim količinama. U Europi se, nažalost, sve do danas tek manji dio ljubitelja vina upoznao s takvim vinima i prihvatio ih, međutim, u globalu se povećao broj ljubitelja „zdravijih“ vina.

:: Koji su sve izazovi u proizvodnji budući da cijeli postupak, od vinograda do podruma, mora biti strogo kontroliran. Kakav je proces odležavanja u odnosu na druge metode i sorte?

Pristup preradi grožđa te fermentaciji isti je onakav kakav je bio prije stotinu i više godina, tradicionalan, “stari” pristup naših predaka. Sama vinifikacija odvija se bez ikakva utjecaja moderne tehnologije, bez dodataka kvasaca i bez dodanog sumpora (sulfita). Proces se odvija spontano i dozrijevanje mladog vina na pokožici odvija se od 30 do 200 dana, ovisno o sorti i godini.

:: Koju biste od navedenih sorti posebno izdvojili kao pogodnu za Kuvlakhe i možemo li uskoro očekivati neke nove kreacije?

Kako mi u našim vinogradima imamo 44 različite vinske sorte, predstoji nam još jako puno istraživanja i eksperimenata. Do sada smo probali sa sedam različitih sorti i za sada smo sigurni u tri već spomenute (graševina, zelenac i manzoni).

:: Vinski profesionalci jako dobro znaju koja je važnost flavonoida u vinu, no što ako tu informaciju želimo podijeliti s ljubiteljima vina kojima to nije profesija?

Flavonoidi koji se nalaze u vinu jako pozitivno utječu na čovjekovo zdravlje i djeluju kao antioksidansi u tijelu. S medicinske strane utjecaja takvih vina na čovjekovo zdravlje, u istraživanju nam se pridružio i pomaže gospodin Mladen Boban, prof. dr. sc. PhD, koji posljednjih 13 godina radi istraživanja i fokus njegova znanstvenog interesa uglavnom je na biološkim učincima vina i njegovih derivata.

:: Ovo je linija koju su prepoznali zaista ozbiljni poznavatelji vina i pronalazimo je na vinskim listama tek malog broja restorana.

Za Kuvlakhe su uglavnom zainteresirani i stavljaju ga u ponudu na vinske karte restorani koji u svojim redovima imaju vrhunske sommeliere, koji u principu znaju uz kakvu bi hranu mogli sljubljivati ovakva vina. To su specifična vina te je potrebno određeno znanje i iskustvo za sljubljivanje s hranom. Kuvlakhe je nešto potpuno drukčije, vino nastalo oksidativnom metodom s voćnošću koja ide u nekom drugom pravcu. Uistinu ima neobičnu boju, i mirisi su mu neobični, a okus je moćan i pun.

:: U samom nazivu linije iščitava se vaš osobni angažman i potpis, a on sadrži vrlo osobni kod.

Naziv Kuvlakhe svojevrsna je zagonetka koju su neki već odgonetnuli, a svim drugim ljubiteljima vina ostavljamo da to tek učine!

