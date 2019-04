Svaki dan sjedite 8 sati na poslu? Evo kako možete ublažiti taj problem!

Većina poslova koje možete zamisliti obično iziskuje višesatno sjedenje od kojeg jednostavno ne možemo pobjeći. Istraživanja pokazuju da sjedenje više od četiri sata dnevno značajno povećava rizik od kroničnih bolesti poput visokog krvnog tlaka, bolesti srca, dijabetesa i raka. Dugotrajno sjedenje dovodi do slabije cirkulacija koja rezultira natečenim gležnjevima, proširenim venama i opasnom dubokom venskom trombozom.

No iako ovaj problem većina ljudi jednostavno ne može izbjeći zbog prirode posla kojeg svakodnevno obavlja, postoji nekoliko načina pomoću kojih možemo barem ublažiti problem višesatnog sjedenja. Za svakih sat vremena, preporučuje se protegnuti noge na nekoliko minuta. Umjesto lifta, preporučava se korištenje stepenica, a također se preporučava i što više hodanja i tjelovježbe u slobodno vrijeme. Ono što je također vrlo bitno pri suzbijanju ovog problema je i odabir adekvatnog stolca.

- Naslon stolice područje je gdje ljudi često čine pogrešku. Pravilno bi bilo sjediti cijelo vrijeme sa kontaktom naslona i to od početka lumbalnog dijela pa sve do ramena i cijelo vrijeme imajući noge i stopala na podu. Ako povlačenjem i sjedanjem iza do naslona vaše noge izgube kontakt s podom, to vam je znak da je stolica prevelika.

Nakon što ste kupili stolicu koja je prave veličine, odmah ćete primijetiti razliku. Vaša leđa, vrat i ramena biti će manje napeti, a vi ćete na kraju dana osjetiti manju bol ili uopće nećete osjećati bol koju bi inače osjećali na kraju radnoga vremena- kazala je Ana Ružić, mag. kineziologije u kineziterapiji za Reha.

