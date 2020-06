Supruga ga potiče na aferu s njezinom najboljom prijateljicom, ali on nije siguran

Jedan muškarac obratio se stručnjakinji za odnose The Guradiana, Annalisi Barbieri, s problemom u svojem braku. Njegova supruga rekla mu je da će ga ostaviti za nekoliko godina, a onda mu je još ponudila da započne aferu s njezinom najboljom prijateljicom.

- Supruga i ja u braku smo gotovo 20 godina, a imamo i troje djece. Prije deset godina moja supruga postala je nezainteresirana za seks i jako se udaljila od mene. Prije četiri godine saznao sam da je imala aferu s kolegom s posla, ali ju je prekinula jer je izabrala našu vezu. Nedavno mi je otkrila da više nije zaljubljena u mene, voli me kao člana obitelji, oca i prijatelja, ali ne kao supruga. Priznala je da je razmišljala da me ostavi kada djeca odrastu. Mislim da je jako okrutno od nje što mi je rekla da će me ostaviti, ali i dalje živi sa mnom, vjerojatno iz ekonomskih razloga - rekao je.

- Sve sam joj priznao i otvoreno rekao. I dalje je volim i zaljubljen sam u nju, ali njezino ponašanje me povrijedilo. Ona mi je savjetovala da započnem aferu s njezinom najboljom prijateljicom, jer bi mi bili savršeni par, kako sama kaže. Znam da nam brak neće opstati, ali ne znam što da mislim o situaciji s Anitom. Ona je predivna žena i znam je dugo koliko i svoju suprugu. No nikad nisam razmišljao na romantičan način. Je li pametno pričati s njom o tome - pita se gospodin.

Annalisa mu je odgovorila: -Ne, ovo nije pitanje koje trebate postavljati. Umjesto toga, biste trebali upitati sami sebe što želite, pogotovo nakon što se supruga prema vama ponijela na taj način. Supruga vam je rekla da vas poštuje, ali ovo je zapravo jako psihički nasilna veza, samo zamislite kako bi bilo da su zamijenjene uloge. Jedino što je sada važno su vaša djeca te kako ćete završiti vaš odnos bez da povrijedite ikoga. Ovo nije problem koji se pojavio nedavno, ovo je problem koji postoji u vašem braku već dugi niz godina. Vaša supruga vas želi isprovocirati. Kaže vam da će vas ostaviti, ali vam je pronašla ‘savršenu’ partnericu. Nemojte pričati s njezinom prijateljicom, već donesite svoju odluku i okončajte vaše odnose. Jednog dana sigurno ćete pronaći pravu partnericu.

