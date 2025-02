Supermoć ili prokletstvo? Sjeća svakog detalja iz svog života, i iz vremena dok je bila beba

Jeste li ikad pomislili kako bi bilo odlično da imate mozak nalik računalu te da se možete prisjetiti baš svakog detalja iz svog života? Bila bi to prava supermoć. Štoviše, takvu 'supermoć neki ljudi zaista imaju, no ako je vjerovati iskustvu koje je podijelila jedna žena, moglo bi se reći da je više riječ o prokletstvu nego o blagoslovu, piše UNILAD. Godine 2013. Rebecci Sharrock dijagnosticirano je stanje koje se naziva 'vrlo superiorno autobiografsko pamćenje' (HSAM). Poznat i kao hipertimezija, ovaj jedinstveni sindrom zdravstveni stručnjaci definiraju kao 'sposobnost koja ljudima omogućuje da se s velikom preciznošću prisjete gotovo svakog događaja iz svog života'.

Rebecca je ovu sposobnost imala cijeli svoj život, no tek nakon službene dijagnoze prije više od deset godina saznala je zašto može tako živo prizvati svoju prošlost. Njezino je pamćenje toliko dobro da se čak sjeća stvari iz vremena kad je bila beba. 'Kada sam imala otprilike tjedan dana, sjećam se da sam bila umotana u ovu ružičastu pamučnu dekicu', ispričala je za BBC News 2017. godine. 'Iz nekog razloga, uvijek bih znala kada me drži mama. Instinktivno sam uvijek znala i ona mi je bila najdraža osoba.'

Odrastajući, Rebecca je uvijek mislila da se svi mogu sjećati stvari kao ona pa je bila zbunjena kada je vidjela vijest o ljudima poput nje koji su proglašavani 'nevjerojatnima'. Prisjećajući se gledanja jednog priloga na televiziji iz siječnja 2011., Rebecca je rekla: 'Dok su ti ljudi prepričavali svoja sjećanja, novinari su govorili kako je to nevjerojatno i zadivljujuće. A ja sam pitala roditelje zašto to zovu nevjerojatnim, zar to nije normalno?' Roditelji su joj tada objasnili da je njezino pamćenje vrlo jedinstveno i da misle kako bi mogla imati HSAM, poput ljudi iz vijesti. Dvije godine kasnije, njihove su se sumnje potvrdile i Rebecca je dobila službenu dijagnozu.

Prema izvještaju emisije 60 Minutes Australia iz 2019., ona je bila jedina Australka kojoj je dijagnosticiran HSAM. Iako mnogi ovu rijetku sposobnost smatraju izvanrednom, Rebecca kaže da ona ima i negativnih strana jer joj sjećanje na tužne ili stresne događaje vraća sve emocije koje je tada osjećala. 'Ako se prisjećam nekog događaja iz doba kad sam imala tri godine, moja emocionalna reakcija na situaciju je kao kod trogodišnjakinje, iako su moj um i svijest odrasli', pojasnila je.

Drugim riječima, ako se prisjeća nečega negativnog, emocije iz tog iskustva joj se vraćaju. 'Ponekad mi ljudi kažu da se jednostavno namjerno ne želim pustiti prošlost i da se previše fokusiram na negativne stvari u svom životu. Strašno je biti medicinska iznimka jer vrlo malo ljudi razumije kroz što prolaziš i gotovo da ne postoje tretmani za to. Prisjećanje na ovaj način meni se jednostavno čini potpuno normalnim', kazala je.

