Studija otkrila: 'Ova jednostavna svakodnevna navika mogla bi vam produljiti životni vijek'

Bilo da se radi o telefonskom pozivu ili odlasku na kavu, kao ljudi žudimo za društvenom interakcijom. A, čini se da bi ona mogla biti i tajna duljeg života. Prema novoj studiji provedenoj na više od 28 000 pojedinaca, redovita društvena interakcija može produžiti životni vijek starijih osoba. Dakle, iako su brojne nedavne studije pokazale da bi redovito hodanje i aktivnost mogli biti ključ za produljenje vašeg života, čini se da bi odgovor mogao biti puno jednostavniji i puno zabavniji, prenosi Metro.

Dok su prethodne studije pokazale da bi dobar društveni život mogao biti izvrstan za uspješno starenje, ovo novo istraživanje, nedavno objavljeno u Journal of Epidemiology & Community Health, istraživalo je je li učestalost druženja povezana s ukupnim životnim vijekom. Sudionici su bili podijeljeni u grupe koje su se družile - gotovo svaki da, barem jednom tjedno, najmanje jednom mjesečno, povremeno i nikada. Promatrajući ovu veliku skupinu starijih ljudi koji žive u Kini, studija je otkrila da je češća društvena aktivnost povezana sa znatno dužim preživljavanjem, a što je veća učestalost, veća je vjerojatnost da će živjeti dulje.

Otkriveno je da je smrt bila odgođena za 42% kod onih koji su se povremeno družili, a za 48% kod onih koji su to činili barem jednom mjesečno. Isto tako, životni je vijek produljen za 110% među onima koji su to činili barem jednom tjedno, a za 87% kod onih koji su to činili gotovo svaki dan, u usporedbi s onima koji su rekli da se nikada nisu družili.

Naposljetku, samo je gotovo svakodnevno druženje povezano sa znatno dužim preživljavanjem budući da je vrijeme do smrti ove skupine odgođeno za 204%. Znanstvenici su rekli: 'Iako je povezanost između učestalosti društvene aktivnosti i ukupnog životnog vijeka smanjena nakon prilagodbe sociodemografskim čimbenicima, socioekonomskom statusu, zdravom ponašanju i nekoliko bolesti, i dalje je ostala statistički značajna, što ukazuje da je sudjelovanje u društvenim aktivnostima samo po sebi neovisni prediktor za ukupni životni vijek starijih ljudi'.

