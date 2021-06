Stručnjakinja podijelila savjete za pospremanje doma: Obavezno bacite ili donirajte ono što ne koristite

Joey Clark, stručnjakinja za organizaciju doma i stilistica, podijelila je nekoliko savjeta kako što bolje i praktičnije pospremiti stvari u svom domu, ali i čega se treba pod hitno riješiti.



Kako piše Apartment Therapy, prvo što trebate napraviti je izvući sve stvari na hrpu i razvrstati ih na tri dijela - ono što ćete zadržati, što ćete baciti i što ćete donirati.



Ovaj korak je bitan jer ponekad nismo ni svjesni koliko stvari imamo dok ih ne vidimo sve na jednom mjestu. Kada napravite tri hrpe, možete vizualizirati prostor koji pokušavate organizirati i odlučiti kako ga želite urediti.

Zašto u Hrvatskoj homoseksualci ne mogu biti darivatelji krvi?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Clark kaže kako je bacanje i doniranje stvari najteži, ali i najvažniji dio pospremanja za mnoge jer se emocionalno vežu za predmete, pa savjetuje da promijenite način razmišljanja. "Nema smisla čuvati stvari koje nikada niste koristili ili obukli. Imate priliku to dati nekom drugom kome će biti od koristi. Puno ćete se bolje osjećati kada pustite neke stvari koje vas vežu za prošlost."



Svaka stvar ima svoje mjesto - imajte to na umu kao krajnji cilj tijekom organizacije. "Sve se treba savršeno uklapati i biti organizirano, a da biste došli do toga trebate pronaći svakoj stvari njeno mjesto."

Genijalan način da sami lako očistite sjedala u automobilu: