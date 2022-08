Stručnjakinja otkriva: Ovo su najveće greške koje parovi rade kada pokušavaju popraviti seksualni život

Za većinu parova potrebno je oko šest godina bračne nesreće da potraže terapiju. Većini treba oko četiri godine da priznaju jedni drugima da im je seksualni život grozan i da ga treba srediti. Kad konačno pokušaju, mnogi parovi ne uspiju jer većina ljudi nema pojma odakle početi. Umjesto toga, čine iste pogreške fokusirajući se na sve stvari koje zapravo nisu važne, kako otkriva stručnjakinja Tracey Cox za Daily Mail.

Fokusiranje na učestalost umjesto na kvalitetu

Kada par krene popraviti svoj seksualni život, često je glavni cilj imati češće seks. Način da se to dogodi nije da se više seksate, nego da se usredotočite na kvalitetu seksa koji imate. Logično je: ako oboje više uživate u seksu, prirodno je da ćete to željeti činiti češće. Svi smo krivi što mislimo da ako se par često seksa, njihov seksualni život mora biti sjajan, ali to nije uvijek slučaj. Ideja jedne osobe o 'savršenoj' količini seksa može se jako razlikovati od ideje druge osobe u vezi.

Krivljenje jedne osobe

Ako ovo ne shvatite kako treba, ništa neće uspjeti. Svaki seksualni problem je problem para, a ne problem jedne osobe. Maknite se od toga da je jedno od vas 'u pravu', a drugo 'u krivu' i stići ćete puno dalje. To je jednostavna, ali ključna premisa. Prestanite kriviti jedni druge i počnite raditi zajedno kao tim.

Definiranje seksa kao penetracije

Još jedna česta pogreška: misliti da 'seks' znači penetracija i učiniti ga jedinom vrstom seksa koja se računa. Seks će biti erotičniji, a vi ćete se osjećati mnogo povezanije ako odvojite vrijeme za seksualne radnje koji ne uključuju nužno penetraciju. I ne treba naglašavati da većina žena ionako ne doživljava orgazam putem seksa. Samo 20 posto žena redovito doživljava orgazam samo penetracijom. Sve što heteroseksualni par udalji od penetracije kao glavnog događaja trenutačno poboljšava seksualno zadovoljstvo.

Brojanje orgazama

Baš kao što je beskorisno usredotočiti se na učestalost kao barometar koliko vam je dobar seksualni život, tako je beskorisno opterećivati ​​se koliko orgazama imate. Odlazak u krevet s ciljem da to rezultira orgazmom za jednog ili svakoga stvara pritisak i zaustavlja vas da budete u trenutku. Umjesto da brinete o tome što treba doći sljedeće, opustite se i uživajte u procesu bez očekivanja.

Ignoriranje problema u vezi

U jednom je istraživanju 44 posto muškaraca reklo da je glavni razlog zašto izbjegavaju seks sa svojom ženom to što su bili bijesni na nju. Osjećali su se kritizirani, kontrolirani, podcijenjeni i beznačajni u svojim vezama. Ako se događa mnogo neizražene ljutnje i ljutnje, nećete se baš željeti fizički približiti svom partneru. Ne možete riješiti seksualne probleme bez suočavanja s temeljnim problemima u vezi: oni su neodvojivi.

