Stručnjak otkriva tajnu pobjede u Monopolyju: 'Sve je u omraženom zatvoru'

Baš na vrijeme za one duge zimske noći kod kuće, akademik s Oxforda specijaliziran za matematiku otkrio je ključne strategije koje će pomoći ljubiteljima svjetski poznate društvene igre braće Parker na temu Atlantic Cityja da poploče svoj put do pobjede. Zaplet - osvajanje željenog šetališta i Park Placea neće jamčiti vaš uspjeh, prema Marcusu du Sautoyu, također autoru knjige 'Put oko svijeta u 80 igara', piše NY Post.

Preskočite te cijenjene nekretnine, za koje je poznato da su dovele do bankrota mnoge igrače, rekao je du Sautoy - i razmišljajte o narančastim poljima, poziva on. A zašto baš St. James Place, uz New York i Tennessee Avenue? Sve je u njihovoj poziciji u odboru u odnosu na zatvor, tvrdi stručnjak.

VEZANI ČLANCI:

Ovo predstavlja dvostruku prijetnju, s obzirom na to da omraženo mjesto na ploči obično zauzimaju, kako oni koji su završili u zatvoru, tako i oni koji su 'samo u posjeti'. Igrači koji izlaze iz zatvora, u donjem lijevom kutu ploče, najskloniji su bacanju šestice, sedmice ili osmice, kaže Sautoy. Iako bi vas sedmica odvela na polje Državne blagajne između narančastih okvira, izgledi su još uvijek u korist vlasnika.

Uz hotele izgrađene nakon postavljanja četiri kuće, St. James Place i Tennessee Avenues koštaju protivnike 950 dolara po boravku, dok New York Avenue ide za 1000 dolara. Nije novac za šetalište, ali se zbraja. Vladajući svjetski prvak u igri Monopoly Nicolò Falcone potvrđuje stopu uspješnosti ove metode, također savjetujući da igrači ulažu u četiri željeznice u igri — pristojna vrijednost od 200 dolara po komadu. 'Ne štedite na komunalnim uslugama, oba po cijeni od 150 dolara', kaže Falcone.

VEZANI ČLANCI:

Šampion je također naglasio za Reader’s Digest da to što prvi gradite kuće daje veliku prednost u igri i da se ulaganje u hotele ne isplati. 'Ako se netko od vaših protivnika dočepa imanja s tri kuće, samo to bi ih moglo dovesti do bankrota', rekao je.

David je hrvatski rekorder u slaganju Rubikove kocke, složi je za samo 5,55 sekundi: