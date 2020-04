Stručnjaci kažu da biste ove stvari u kući trebali svakodnevno čistiti

Postoje neke stvari u domu koje bi trebalo čistiti svakodnevno i to ne samo sada kada se pojavio COVID-19. Stručnjaci otkrivaju i koje su to stvari za Best Life Online.



Mobitel

Još do prije nekoliko mjeseci vjerojatno niste ni pomislili na čišćenje svog mobitela svakog dana, ali vjeruje se da ništa u danu ne dodirujemo kao njega. Ako ne brišete i ne dezinficirate i mobitel, pranje ruku potpuno gubi smisao i efekt. Ne zaboravite ga prebrisati prije i nakon poziva.



Ključevi od kuće

Najčešće ih nosite u džepu od hlača ili jakne i dodirujete kada dolazite iz vana, a vjerojatno i nekoliko puta tijekom izlaska. Svaki put kada se vratite kući obrišite ih i dezinficirajte.



Naočale

Ako nosite naočale za vid svakod dana onda vjerojatno i puno dodirujete lice kada ih popravljate, stavljate ili skidate. Na taj način prenosite mnoge bakterije, a nerijetko kišete ili kašljete tijekom nošenja što ima isti efekt. Očistite ih svakog dana.



Kvake i prekidači

U kući, ove stvari dirate najviše, vjerojatno i više nego što mislite. Treba stvoriti naviku da ih se briše i čisti svakog dana, pogotovo izlazna vrata iz kuće. Isto vrijedi i za prekidače za svjetla.

Radni stol

Vrlo često ljudi zaboravljaju brisati radni stol na koji odlažu mobitel, ključeve, naočale... Sve ovo što smo naveli da treba svaki dan čistiti. Sada, kada radite od kuće, trebate još češće brisati stol za kojim provodite puno vremena. Iste stvari vrlo vjerojatno odlažete na svoj noćni ormarić na kojem se stvara i jako puno prašine, pa i njegovu površinu pređite krpom i sredstvom svakog dana.



Tableti, laptopi...

Ako ih dijelite s drugim ukućanima neka svatko nakon svog korištenja prebriše gadget koji je koristio. Isto vrijedi i za daljinski upravljač.



Kupaonica

Mnogi misle da predmete u ovoj prostoriji ne treba svakodnevno čistiti jer se čiste 'sami' dok se mi tuširamo ili peremo ruke, ali to je potpuno pogrešno. Obavezno, svakog dana očistite slavine i predmete koji se nalaze kraj umivaonika kao što je dozer za sapun.