Stručnjakinja za seks otkrila: Oko ove jedne stvari većina ljudi griješi u spavaćoj sobi!

Stručnjakinja za seks otkrila je jednu od najvećih prepreka koju parovi imaju u zdravom uživanju u spavaćoj sobi. Naime, psihoseksologinja dr. Karen Gurney kaže da je seks kompliciraniji nego ikad, pri čemu se svaka generacija manje seksa nego prethodna. "Ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu manje se seksaju ovo desetljeće nego mi desetljeće prije i desetljeće prije toga", rekla je za podcast Diary of a CEO.

Dr. Gurney kaže da je dopuštanje kućnim ljubimcima u spavaću sobu jedna od većih pogrešaka koje ljudi rade kada je riječ o seksu, a radoznala mačka ili zaštitnički pas djeluju kao veliki ubojice raspoloženja za mnoge parove, piše Daily Star. Ljudi imaju pse kućne ljubimce oko 30.000 godina, a mačke oko 10.000 godina. Ali dr. Gurney kaže da je tek u posljednjih godinu dana primijetila nagli porast u broju ljudi koji se žale na kućne ljubimce u spavaćoj sobi. "Tek nedavno su počeli ljudima toliko kvariti raspoloženje za seks. Ili se pokušavaju uključiti ili gledaju ili su samo prisutni u sobi pa to odbija drugu osobu. Ovo mi je bilo jedno od najvećih iznenađenja", rekla je.

Dr. Gurney vjeruje da bi to moglo biti povezano s dramatičnim porastom posjedovanja kućnih ljubimaca koji smo vidjeli tijekom karantene zbog koronavirusa. Psihologinja Kate Perry objasnila je da mnogi psi instinktivno čuvaju svoje vlasnike. "Dakle, kada druga osoba dođe u njihov prostor i sva ta aktivnost se događa na onome za što misle da je njihov krevet... oni ne znaju što se događa i to mogu smatrati napadom na njihovog vlasnika", objasnila je.

Ne čudi da kućni ljubimci mogu biti ozbiljna smetnja u spavaćoj sobi, smatra dr. Gurney. "Kućni ljubimac u sobi prilično ometa pažnju i ako ga stavite van, lajat će i grebati po vratima, tako da nije da ih možete lako držati podalje. Ovo je ogroman izazov. Stoga ih probajte, ako ste u mogućnosti, zatvoriti u neku drugu prostoriju dok niste gotovi", dodala je.