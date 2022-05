Što čitati prije spavanja? Stručnjaci kažu da ne smije biti predosadno, ali ne previše napeto...

Neuroznanstvenica i vojnikinja dr. Allison Brager zaslužna je za osmišljanje vježbi koje američkim vojnicima pomažu zaspati u raznim neprirodnim situacijama, a kaže da bismo se neposredno prije spavanja svi trebali baviti isključivo opuštajućim radnjama, kako bismo tijelu pomogli da prijeđe u stanje niske aktivnosti.

To znači, ističe Brager, da trebamo paziti i na štivo koje čitamo prije nego što utonemo u san jer i riječi iz knjige mogu pomoći ili odmoći tom procesu.

Štoviše, naglašava, ono što prije spavanja čitamo direktno utječe i na naše snove i priprema nas za dan i izazove koji su pred nama.

- Misli s kojima idemo spavati često su i prve kada se probudimo, te na neki način određuju naše raspoloženje za cijeli dan - kaže stručnjak za spavanje dr. Jacob Teitelbaum koji zato savjetuje da izbjegavamo 'napeto' štivo koje nam može potaknuti proizvodnju adrenalina, kao i knjige i priče mračne tematike koje pak mogu pokrenuti noćne more.

Kakvo štivo odabrati

Iako ne želite odabrati nešto uz što ćete kasno navečer razmišljati o smislu života i što će vam aktivirati živčani sustav, trebalo bi ipak biti dovoljno zanimljivo da odvuče um od stresnih misli.

- Ključno je ipak ne odabrati nešto previše dosadno - kažu liječnici za Mind Body Green, "ili će vam se prikrati druge misli koje će vas držati budnima."

Opći je konsenzus zato navečer čitati nešto bezbrižno i vesele tematike, što će na nas djelovati smirujuće.

- Čitanje nam može pomoći zaspati vodeći naš um na fantastična mjesta daleko od dosade ili stresa poznate svakodnevice. Ali to ne može svako štivo; ključno je birati sadržaj koji će nam privući pozornost, ali i odmoriti mozak od svakodnevnih stresora, no koje istovremeno nije ni previše uzbudljivo da ne pokrene živčani sustav i drži nas budnima i napetima do zadnje stranice... - poručili su liječnici.

