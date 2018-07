Šokirala gledatelje svojom masažom: Hollywoodske zvijezde obožavaju moje ugrize

Maserka slavnih koja grize svoje pacijente ostavila je gledatelje emisije "This Morning", televizije ITV, u šoku prikazujući svoju tehniku masaže.

Dorothy Stein, 48, iz New Jerseya - nadimka dr. Dot - tvrdi da klijenti koji grize osjete "opuštajući učinak", javlja Daily Mail.

It was lovely getting to know you @dr_dot ..... think you may have left your teeth in my shoulder though 😀#BiteMassage pic.twitter.com/mFe2vLx0CG