Samo 30 posto naših gostiju u St. Moritzu zimi skija, ostali uživaju u brojnim drugim aktivnostima

Prema priči koja je postala poznata kao “pakt s Englezima”, mladi Johannes Badrutt je sklopio dogovor s gostima iz Engleske. Prema tom dogovoru, Badrutt je pozivao goste iz Engleske da posjete St. Moritz tijekom zime. Ako im zima ne bi bila ugodna, obećao im je povrat novca za putovanje. No, ako bi im se zima svidjela, zamolio ih je da produže boravak. Taj marketinški trik privukao je pažnju i stvorio interes među Englezima. Legenda kaže da, kad su prvi gosti počeli dolaziti, on je na košulji zavrnuo rukave i dočekao ih je ispred svog hotela kako bi pokazao da nije tako hladno iako je bila zima. Naime, St.Moritz je među onim alpskim mjestima s najviše sunčanih dana u godini. Engleski turisti otkrili su da je zima u St. Moritzu iznenađujuće sunčana i suha, što je privuklo ljude koji su željeli pobjeći od oblačnog i hladnog vremena u svojim zemljama. Doista su bili zadovoljni vremenom i zimom što je pridonijelo popularnosti tog alpskog odmarališta među engleskim turistima. Inovativni pristup marketingu i privlačenju gostiju odigrao je ključnu ulogu u razvoju St. Moritza kao elitnog zimskog odredišta. Johannes Badrutt bio je vlasnik hotela Engadiner Kulm, a njegova obitelj je kasnije otvorila Badrutt’s Palace Hotel 1896. godine. Badrutt je bio ključna osoba u pozicioniranju St. Moritza kao elitnog zimskog odmarališta, a hotel je postigao ugled kao jedan od najboljih u svijetu alpskog turizma.

St. Moritz je postao sinonim za luksuzni zimski odmor. Tijekom vremena su mnogi luksuzni hoteli izgrađeni kako bi zadovoljili potrebe bogatih gostiju koji su tražili ekskluzivno iskustvo. Neki od najboljih hotela su: Kulm, Badrutt’s Palace, Suvretta House, Kempinski Grand Hotel des Bains i Carlton. Osim ovih skupih u kojima je noćenje često i dosta više od 1000 eura, postoje u dijelu grada Bad i okolnim mjestima postoje i hoteli pristupačnijom cijenom u kojima se mogu naći sobe za oko 250 do 350 eura za noćenje s doručkom za dvije osobe. Prije 160 godina, 1864. godine hotel Kulm je ugostio engleskog turista, sir Ivora Herberta, koji je stigao u St. Moritz zajedno sa svojim liječnikom. Posjet je rezultirao time da su gosti hotela organizirali prvu zimsku utrku na sanjkama, što je bio pionirski događaj u povijesti zimskog turizma. Ovaj duh inovacija nastavljen je organizacijom prvih Zimskih olimpijskih igara u St. Moritzu 1928. godine. Poznat je po organizaciji različitih kulturnih i društvenih događanja, poput koncerata, mode i umjetnosti. St. Moritz već bio poznato kao ljetno ljekovito odredište zbog izvora i blage klime, ali je engleski utjecaj tijekom 19. stoljeća imao ključnu ulogu u razvoju zimskog turizma na ovom području.

Važan dio ponude su razne manifestacije, kulturni i sportski događaji. Oni se uglavnom organiziraju izvan pune sezone kako bi privukli turiste u mjesecima kada je slabija popunjenost hotela. U ovom mondenom skijalištu svakako se ima što raditi i ljeti. Jer, ljeto u St. Moritzu pruža posebno iskustvo, gdje se prirodna ljepota Alpa spaja s bogatom ponudom aktivnosti i kulturnih događanja. Za one koji vole planine, svježi zrak te bogata ponuda aktivnosti na planinama i jezerima će zadovoljiti sve koji žele aktivan odmor. Posjetitelji mogu uživati u planinarenju, biciklizmu, vožnji biciklom po brdskim stazama, jahanju ili istraživanju okolnih jezera. Ono što je za nas posebno interesantno jest i da poznata destinacija nosi hrvatski pečat.

Marijana Jakić je CEO i brend menadžer St. Moritza. Plijeni svojom osobnošću, energijom te sa žarom u očima priča o mjestu kojem radi. Na večeri u lokalu u središtu grada svi su je poznavali. Prvi dojam je bio da je poznata u gradu bogataša i još bogatijih gostiju. Marijana je poslovna žena koja obiluje vitalnošću, entuzijazmom i odlučnošću u svom profesionalnom životu. Rođena je u Bosanskoj Posavini, u općini Odžak te izbjegla u St. Moritz 1992., s trinaest godina. Nakon osnovne škole diplomirala je za komercijalista. Poslije toga karijera ju je odvela u privatno bankarstvo u Zürich i London, gdje je njezin interes za marketing i brend menadžment porastao. Tamo je na kraju i završila master u brend menadžmentu.

St. Moritz je mondeno turističko mjesto u kojem se nalaze vrhunski hoteli i u kojem se organiziraju manifestacije za takve goste. Je li to jako zahtjevno i imaju li takvi gosti posebne potrebe i želje?

– Sve je moguće! St. Moritz ima svoje korijene u visokoj kvaliteti gostoprimstva i vrhunskim standardima usluge, stoga sebe shvaćamo kao mjesto koje omogućuje i ostvaruje želje naših gostiju. Svi bi htjeli takve goste.

U Hrvatskoj se stalno govori da bismo trebali postati elitna destinacija, no može li se tako nešto odlučiti? Na Mediteranu gotovo da nema takvih mjesta jer poznate osobe uvijek prati masovni turizam. St. Moritz je uspio. Koja je tajna?

– O pozicioniranju destinacije mora se odlučiti. Pozicioniranje destinacije je strategija, taktika, znanje i vizija budućnosti. Svaki pojedini partner (hotel, restoran, vodič, policija, općina, infrastrukturna izgradnja itd.) jedne destinacije mora biti usklađen unutar destinacije te raditi prema zajedničkom cilju i pozicioniranju koje se isplati u budućnosti svima.

Postigi ste velik uspjeh u karijeri i predana si svom poslu. Jeste li imali problema kao strankinja dobiti taj posao?

– Kao strankinja u Švicarskoj trebalo se još više dokazivati, biti još bolja od svih ostalih. Ali možda mi to leži i u mojoj prirodi je, izazov me osnažuje i mislim da me izazov biti strankinja u Švicarskoj na kraju inspirirao da budem još bolja i da pokažem Švicarcima, ali i svojoj obitelji i drugim Hrvatima u Švicarskoj da je sve moguće, samo ako se želi.

Foto: St. Moritz Tourism

Čujemo da u vašoj tvrtki ima ljudi iz 12 država. Oni zapravo znaju bolje od domaćih kako komunicirati s turistima iz svojih zemalja? Kod nas bi to bilo nezamislivo pa što to mislite o tome?

– Čvrsto sam uvjerena da najbolje predstavljati St. Moritz jest replicirati njegovu strukturu gostiju unutar tima. U našem timu imamo zaposlenike 20 nacionalnosti, tko drugi može bolje razumjeti obje strane – gosta koji dolazi iz inozemstva i lokalnu ponudu? I ono što je zajedničko svim članovima tima, bez obzira na to odakle potječu, jest da dijele strast i ljubav prema St. Moritzu.

Tijekom sezone, više od 60% stanovništva i radnika su stranci. Ima li zbog toga problema s lokalnim stanovništvom?

– St. Moritz je uvijek bio mjesto susreta mnogih različitih kultura. Sve teče glatko i ruku pod ruku s lokalnim stanovništvom.

Ljeto postaje važan dio godine za lokalni turizam. Postoje izvrsne akcije hotela, besplatnih karata za žičare, busove i vlakove. Kakva je strategija?

– Osobno, više volim ljeto nego zimu u St. Moritzu. Ne volim sparne ljetne dane. Stalni svježi planinski povjetarac ljeti u St. Moritzu mi pomaže da imam bistar um i ostanem nadahnuta. 50% naših gostiju dolazi zimi, a 50% ljeti. Ipak, vjerujemo da potencijal ljeta i jeseni u St. Moritzu

nije optimalno iskorišten. Planiramo se fokusirati na ljeto i jesen u nadolazećim godinama i planiramo razvijati zajedno s našim partnerima različite evente, ponude, događaje unutar umjetnosti, kulture i

wellbeinga.

Turistička organizacija St. Moritza autonomno je društvo čiji je glavni dioničar grad, što znači da švicarska krovna organizacija nije nadređena vama. Kako se financirate?

– Turistički sustav u Švicarskoj prilično je sličan švicarskom političkom sustavu. Postoje savezna, kantonalna i općinska razina – one surađuju blisko, ali djeluju potpuno neovisno. Mi smo potpuno odvojena organizacija s neovisnim Odborom direktora i financiramo se putem našeg jedinog dioničara, a to je Općina St. Moritz – ali nismo operativno pogođeni njima ni političkim valovima i izbornim razdobljima.

Koliki postotak posjetitelja zapravo skija zimi?

– Pretpostavljamo da samo 30% naših gostiju skija zimi. Ostali su ovdje iz drugih razloga – događaji, kulinarski vrhunci, šoping, umrežavanje i dobrobit.