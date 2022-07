S ovim neobičnim trikom vaš će parfem trajati cijeli dan: Nećete ga morati nositi sa sobom

Svi smo bili u situaciji da ujutro stavimo na sebe naš najdraži parfem, a on već do ručka lagano izgubi miris. No, stručnjaci iz jedne tvrtke koja se bavi poizvodnjom i prodajom parfema, na svom Tik Tok profilu podijelili su zanimljiv i neobičan način kojim vaš parfem može potrajati kroz cijeli dan.

Kako piše The Sun, rekli su da je sve što vam treba za ovaj trik - malo okomito glačalo na paru.

Tri stvari koje morate napraviti da vam make up potraje cijeli dan

U videu su objasnili da nakon što uzmete svoj omiljeni parfem, možete ispariti svoju odjeću koristeći njegov miris, a sve je i vrlo jednostavno. Samo izvadite dodatak iz glačala koji određuje miris koji ćete koristiti. Nakon što ste ga izvadili, stavite tri kapi omiljenog parfema na uređaj. Zatim vratite dodatak u glačalo i koristite ga na uobičajen način, s novim mirisom koji će biti na vašoj odjeći cijeli dan.

Tajna u nanošenju parfema na odjeću je u tome što se miris dulje zadrži na tkanini, dok se na koži tijekom dana nakupljaju znoj i prirodna ulja i tako 'guše' parfem.

Njihovi pratitelji na društvenim mrežama oduševili su se ovim trikom i u komentarima im pisali da je to zapravo odlična ideja.

- Moj svaki parfem doslovno nestane s mene u nekoliko sati. Svakako ću ovo isprobati - napisala je jedna korisnica.

- Sjajno! Svaki dan naučim nešto novo na Tik Toku - dodala je druga.

