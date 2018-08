Ryanair počinje naplaćivati ručnu prtljagu

Zrakoplovna kompanija Ryanair objavila je da će od 1. studenoga svi putnici morati plaćati unošenje ručne prtljage u zrakoplov.

Dosad su Ryanairovi putnici u kabinu mogli besplatno unijeti i manji kovčeg i dodatnu manju torbu.

No, niskobudžetna tvrtka objasnila je da će njezini klijenti odsad za kovčeg morati plaćati šest eura po osobi i putovanju.

Moći će ga prijaviti i u prtljažni prostor na šalteru prije leta (check-in), ali i to će se plaćati - osam eura po prtljazi u trenutku rezervacije.

Putnici će odsad u kabinu moći besplatno ponijeti samo malu torbu, poput ručne torbice ili manjeg ruksaka koji se može staviti pod sjedalo.

Irska kompanija objasnila je kako na taj način želi smanjiti trajanje ukrcaja.

Kompanija je posljednjih nekoliko mjeseci na šalteru preuzimala male kovčege koje su putnici namjeravali ponijeti u kabinu te ih prebacivala u prostor za prtljagu u trupu zrakoplova. Ryanair je pojasnio da je to činio jer nema dovoljno mjesta za sve male kovčege u kabini.

No, ta je politika "besplatnog primanja do 120 kovčega na ukrcajnim šalterima dovela do kašnjenja od otprilike 25 minuta", tvrde u tvrtki.

Kako bi stala na kraj tom problemu, kompanija upozorava da od studenog "više neće biti besplatnog primanja ručne prtljage na ukrcajnom šalteru".