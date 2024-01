Rekord je 10 sekundi: Možete li pronaći orašara među božićnim predmetima?

Orašar je u zadnje vrijeme vrlo popularan božićni ukras, što na jelki, a što ispod ili pored nje, pa se tako našao i u ovoj mozgalici. No, zagonetka i nije baš tako jednostavna. Rekord je 10 sekundi, a ako ga uspijete pronaći u tom vremenskom roku, onda ste u 1% ljudi koji to mogu, piše The Sun.

Dakle, na fotografiji se među hrpom božićnih predmeta, darova i ukrasnog papira negdje sakrio i mali orašar, a vaš je zadatak da ga pronađete što prije.

Foto: Online Mortgage Advisor

Ako ne možete pronaći Orašara, evo vam traga. Orašar je u jednom od poklona, odnosno u božićnoj vreći.

Foto: Online Mortgage Advisor

Jeste li ga uočili sami ili uz našu pomoć? Nadamo se da ste uspjeli!

