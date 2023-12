RECEPT DANA Prhki keksi od tri sastojka: Najlakši su koje ćete ikad napraviti!

Jedna od najboljih stvari vezanih uz Božić je uživanje u dobroj hrani, a ima li boljeg vremena za pečenje nekih od vaših omiljenih poslastica nego tijekom blagdanske sezone? A s ovim jednostavnim receptom od tri sastojka možete lako i brzo pripremiti hrpu prhkih keksa s maslacem, piše Mirror.

Poznati po tome što ih je lakše ispeći od većine keksa, bili bi savršeni poklon ili čak samo zimska poslastica za vašu obitelj, zahvaljujući svom odličnom okusu.

Ovaj jednostavan recept podijelila je food blogerica Lucy na svom blogu o hrani Bake Play Smile. "Poznati recept za prhke kekse od tri sastojka najlakši su keksići koje ćete ikada napraviti, a tope se u ustima. Sve što trebate je maslac, glatko brašno i šećer u prahu", rekla je. Ovo je recept za izradu 35 kolačića.

Sastojci:

340 g slanog maslaca, hladnog

130 g šećera u prahu

375 g glatkog ili višenamjenskog brašna

Priprema: Prije svega zagrijte pećnicu na 160C i dva velika ravna pleha obložite masnim papirom i ostavite sa strane. U većoj zdjeli istucite maslac, ako imate električni mikser – postavite ga na srednju jačinu – i tucite dok ne postane glatko. Kada postane glatko, polako dodajte šećer u prahu i nastavite miksati dok se sve dobro ne sjedini. Kako biste izbjegli gubitak smjese, svakako je ostružite i sa stijenki zdjele. Zatim dodajte brašno i polako miješajte dok se ne sjedini, a trebalo bi postati mrvičasto - ali će se sjediniti kada se mijesi. Lagano umijesite tijesto u kuglu, no nemojte pretjerati, i ohladite u hladnjaku 30 minuta.

Ohlađeno tijesto razvaljajte na 1 cm debljine i kalupom za kekse izrežite oblike. Možete izraditi i vlastite oblike ili upotrijebiti šalicu ili čašu. Kad izrežete i položite na tepsije, pecite u pećnici 12-15 minuta - ili dok lagano ne porumene, no pazite da se ne prepeku. Ostavite da se ohladi oko 10 minuta, a zatim stavite na rešetku da se potpuno ohladi i onda uživajte! Ovi se kolačići mogu čuvati u hermetički zatvorenoj posudi ili limenci do tjedan dana nakon pečenja, a tijesto se može zamrzavati i do mjesec dana.

