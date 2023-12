Radi neobične božićne čestitke: 'Nemam supruga, ni djecu, ovo je moja lažna obitelj!'

Brynn Shuller (32) napravila je vlastite božićne čestitke s 'lažnom obitelji', zajedno s izmišljenim mužem i izmišljenom djecom. Naime, htjela se pridružiti tradicionalnom slanju jedinstvenih, božićnih čestitki svojoj obitelji, ali nema supruga ni djecu, pa je morala biti kreativna, piše Mirror.

Brynn je odlučila stvoriti svog supruga i djecu u još u listopadu 2015., sama se oblači u druge likove i glumi ih i, a čak je stavila i lažne brkove kako bi što bolje odglumila svog muža. Njezina prva čestitka oduševila je članove njezine obitelji i sada je postala godišnja tradicija. Svake godine kreira novu čestitku koja uvijek glasi "od Brynnovih", a prikazuje 'obitelj' na jednoj od njihovih ludih avantura.

"Ideju sam zapravo dobila tako što sam vidjela kostim dlaka na prsima. Bilo je stvarno nasumično, ali se činilo zabavnim glumiti likove čudne obitelji i fotošopirati ih zajedno. Nisam očekivala da će se mojoj obitelj toliko svidjeti, no sada puno njih voli moje čestitke. Idem na različite lokacije i oblačim se u različite kostime kako bih fotografirala i izradila čestitke. Urnebesno je", objasnila je.

Otkrila je da je prije toga fotošopirala svoje lice na filmske plakate, tako da je u uređivanju slika već imala nekog iskustva. Objasnila je i kako ona vidi 'članove svoje obitelji'.

"Byron, tata, je neugodan i uvijek uzbuđen i sretan. Mama Brynnda uvijek nastoji sve učiniti sretnima, ali vjerojatno je iznutra ogorčena. Kći Brynnie je mlada i uvijek poletna i sretna, a Frank, sin tinejdžer, je otpadnik, uvijek je mrzovoljan i nikada ne uživa u obiteljskim fotografijama", rekla je.

Brynn je ponekad potrebno i nekoliko tjedana za planiranje čestitki, dva sata za snimanje i četiri do šest sati za montažu, dok odlazi na različite lokacije kako bi ispravila scenografiju prije nego što to kasnije sve kombinira. Priznaje da joj je do sada najdraža lokacija Disneyland.

"Odlučila sam se fotografirati na jednoj od vožnji u parku, pa sam se svaki put morala presvlačiti u drugog lika i ponovno čekati u redu za vožnju. Također, jedno od zanimljivijih snimanja je bilo kada sam pješačila dva sata kako bih došla do savršenog mjesta za izradu svoje obiteljske ribolovne čestitke, a čak sam i pala u vodu", kaže ona.

Tvrdi da ponekad zna biti teško pronaći mušku odjeću koja joj pristaje, pa je potrebno nekoliko tjedana planiranja i naručivanja da se sve skupi. "Obožavam raditi ove čestitke i jako mi je zabavno glumiti likove. Imam još jako puno planova za buduće čestitke", zaključila je.

