Prodavali su ulaznice za svoje vjenčanje za tisuću dolara: 'To smo napravili od srca'

Na dan vjenčanja, mladenci obično okupljaju ljude koji im najviše znače: članove obitelji, bliske prijatelje i one s kojima žele podijeliti jedan od najposebnijih trenutaka u svom životu. Popis gostiju pažljivo se slaže da bi se osiguralo da atmosfera bude ispunjena ljubavlju, podrškom i radošću. No, digitalni poduzetnici iz američke savezne države Idaho odlučili su prodavati ulaznice za svoj veliki dan. Prije nego što su 1. kolovoza izrekli sudbonosno "da", Marley Jaxx (34) i Steve Larsen (37) tražili su tisuću dolara za dolazak na njihovo ekstravagantno vjenčanje vrijedno 50 tisuća dolara, čime su omogućili dolazak čak 270 gostiju od kojih su većina bila potpuni neznanci s interneta.

Kako su objasnili, njihov glavni cilj nije bila zarada, već je to bio pokušaj "poremećaja" višemilijardske industrije vjenčanja i stvaranje svijeta boljim mjestom. "Prikupili smo 132 tisuće dolara za dobrotvorne svrhe", rekla je Jaxx. Objasnila je da je prvotno neobavezno iznijela ideju o prodaji ulaznica za svoje vjenčanje kao šalu svojim pratiteljima na Instagramu, kojih ima 21 tisuća, piše New York Post. "Vjenčanja su toliko skupa, a prodaja ulaznica za jedno je nešto što remeti ustaljene norme", izjavila je Jaxx koja je sa svojim novopečenim suprugom višak sredstava s vjenčanja donirala Village Impactu, organizaciji posvećenoj izgradnji škola u Africi.

"Željeli smo to učiniti iz srca i s namjerom, a ne kao neku prijevaru", dodala je. Dok su planirali svoje neobično slavlje u rodnom gradu Boiseu, budući mladenci ostali su šokirani "ludim" troškovima lokalnih prostora za vjenčanja, poput naknade od 650 dolara samo za rezanje torte. Umjesto da probiju budžet, par je odlučio pozvati svojih 192 tisuća pratitelja na Instagramu i YouTubeu da plate mjesto na njihovoj proslavi.

Otprilike 30 imućnijih gostiju kupilo je VIP vaučere po cijeni od 997 dolara, što su Jaxx i Larsen na kraju zaokružili na tisuću dolara. Osim uobičajene večere za probu vjenčanja, samog vjenčanja i svadbene proslave, ova pozamašna svota omogućila je sudionicima dubljeg džepa sudjelovanje u nizu neuobičajenih aktivnosti poput seansi savjetovanja o romantičnim vezama koje su vodili stručnjaci.

"Naša publika na društvenim mrežama zapravo je smislila cijenu od 1000 dolara. Pitali smo ih koliko očekuju platiti za ova posebna iskustva i rekli su: 'Tisuću dolara!'", rekao je Larsen. Obitelji i prijateljima para odobren je puni VIP pristup njihovoj trodnevnoj proslavi. Štedljivijim pratiteljima ponuđena je opcija plaćanja 57 dolara za ulaz na svečanost i prijem u petak poslijepodne ili 97 dolara za sudjelovanje i na večeri uoči vjenčanja u četvrtak navečer, kao i na samom vjenčanju.

Oko stotinu gostiju odlučilo se za te opcije. No, nisu svi vidjeli vrijednost u neobičnoj akciji prikupljanja sredstava ovog para. Mnogi su korisnici napali par zbog neuobičajenog poteza te su ih optužili da ismijavaju brak, a prozvali su ih i ludima. Međutim, naplaćivanje ulaznice za veliki dan postalo je trend kao jedinstveni način uštede novca. Jaxx i Larsen rekli su da su oduševljeni što su uspjeli pokriti troškove koje su uložili u svoju raskošnu proslavu.

No, još su više uzbuđeni zbog putovanja u Keniju u srpnju iduće godine gdje će izgraditi učionice za djecu u potrebi i to novcem prikupljenim na svom vjenčanju. "Izgradnja jedne učionice s organizacijom Village Impact stoji 15 tisuća dolara. Bili smo s njima u Africi prije dvije godine i to je bilo najljepše iskustvo koje nam je promijenilo život. Kada smo to podijelili na svadbenom prijemu, tada je nekoliko ljudi doniralo cijeli iznos", rekla je Jaxx.

Dodala je i da su joj na vjenčanju prilazili ljudi i govorili joj da je ne poznaju, ali da im je fantastično na vjenčanju. "Došli su kao stranci, otišli kao prijatelji, a sada svi zajedno idemo na putovanje u Afriku koje će nam promijeniti život sljedeće godine", izjavila je 34-godišnjakinja.

Larsen je rekao da im je prodaja ulaznica za njihov poseban dan također pomogla da odvoje prave podržavatelje od lažnih "lovaca" na popularnost na popisu uzvanika. "Kada netko odluči kupiti ulaznicu za vjenčanje, tada kaže 'da', ali ne iz obaveze. Svi koji su bili tamo, željeli su biti tamo", zaključio je Larsen.