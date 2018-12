Ponovno zajedno: Monica i Richard iz Prijatelja sreli se u restoranu!

Courteney Cox i Tom Selleck imali su mini "reunion" u jednom njujorškom restoranu ovaj tjedan. Sve je svojim mobitelom ulovila jedna korisnica Twittera, Claudia Oshry i napisala: "Viđeni u NY: Dr. Richard Burke i Monica Geller pozdravljaju se. U šoku sam. Što će reći Chandler?"

Spotted in NY: Dr. Richard Burke and Monica Geller saying hi to one another. Shook. What will Chandler say? pic.twitter.com/k2XmnG3fn8