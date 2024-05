Poliklinika Salvea osnažuje roditeljstvo i gradi temelje zdravog odrastanja kroz edukativne i javnozdravstvene aktivnosti

Poliklinika Salvea je iz tog razloga inicijalno krenula s općom, primarnom pedijatrijom kojoj su se priključili emanentni stručnjaci poput izv. prof. dr. sc. Milivoja Jovančevića, a nakon toga i sa subspecijalistikom, gdje su se pridružili vrhunski subspecijalisti iz svih zagrebačkih bolnica kojima je dijete u fokusu svih aktivnosti. Poliklinika Salvea tako nudi jednu novu dimenziju liječenja i ponudu zdravstvenih usluga u Hrvatskoj. Od općih pedijatrijskih pregleda, pa do specijalizirane skrbi i suradnih stručnjaka poput psihologa ili nutricionista kad je u pitanju dječje zdravlje, Poliklinika Salvea nudi sveobuhvatan pristup zdravlju vašeg djeteta, neovisno o tome jeste li novopečeni roditelj ili iskusni staratelj. Posebna novost u ponudi Poliklinike Salvea sada su i grupe podrške za djecu, majke, očeve i skrbnike, kao i terapijske radionice.

Dolaskom u Polikliniku ne samo da dovodite dijete na pregled, već ulazite u ustanovu koja brine kako o vašem djetetu, tako i o cijeloj obitelji. Pažljivo odabran tim pedijatara i sestara spreman je pružiti vam savjete i podršku kroz sve izazove koje donosi roditeljstvo. Kada je riječ o skrbi djeteta, u Poliklinici Salvea ne zaustavljaju se na medicinskim pregledima već uzimaju u obzir da je zdravlje djeteta mnogo više od fizičkog stanja. Uz to što se svi izazovi nastoje riješiti brzo i efikasno, razmišlja se i o korijenu problema i sagledavaju se svi aspekti koji utječu na zdravlje djeteta. Od prehrane i tjelesne aktivnosti do emocionalnog blagostanja, svaki dio djetetova života liječnicima i medicinskim sestrama u Poliklinici Salvea jednako je bitan. Uz to što su pregledi i briga za dječje zdravlje jezgra posla, u Poliklinici Salvea svjesni su važnosti javnozdravstvenog doprinosa kad je u pitanju dječje zdravlje te koliko je bitno aktivno se uključiti u pitanja roditeljstva i zdravog odrastanja najmlađih, pokrenuti važna pitanja koja su bitna za odgoj i ponuditi i u ovom segmentu stručnu podršku roditeljima.

Foto: Poliklinika Salvea

Osjetivši potrebu kako za holistički pristup liječenju trebamo detaljnije, a i javno razgovarati o brojnim otvorenim temama, odlučili smo pokrenuti grupe podrške kao i radionice koje će aktivno podupirati svjesno roditeljstvo i pomoći roditeljima u njihovoj svakodnevnoj interakciji s djecom. Primijetili smo kako na tržištu postoji velika potreba za razgovor o ovim temama, od majki kojima je uz obiteljsku podršku svakako koristan i stručan support za prebroditi izazovne situacije s kojima se susreću od najranijih dana poroda do tema poput debljine za koje smo primijetili da je zaista bitno ozbiljno ih pokrenuti i aktivno o njima pričati jer dugoročno dokazano utječu na budućnost djece. Svi naši liječnici i stručni suradnici svakodnevno su u kontaktu s roditeljima i djecom te prate koja su otvorena pitanja i koje su sve aktualne potrebe mališana i roditelja – ističe Marija Bošnjak, direktorica Poliklinike Salvea.

Upravo su ta ''otvorena pitanja'' i najčešći izazovi s kojima se roditelji danas suočavaju bili povod za pokretanje svake od novih grupa i radionica koje je najavila Poliklinika Salvea. Radionice su otvorene baš zato kako bi svakom roditelju iz prve ruke dali odgovor na pitanja koja ga muče, a kako sve ne bi stalo samo na razgovoru, tu su naravno i primjeri te praktični dio kao sastavni dio radionica.

Tako je, primjerice, jedna od radionica pokrenuta zbog vjerojatno najčešćeg razloga roditeljskih (ali i djetetovih) neprospavanih noći – dojenačkih grčeva tj. kolika. Oko petina sve novorođenčadi, ima grčeve, a česte epizode neutješnog plača roditelje jako frustriraju. Radionica ‘’Dojenački grčevi’’ ili popularno zvana anti-kolik radionica pod vodstvom izv. prof.dr.sc. Milivoja Jovančevića nudi konkretnu pomoć roditeljima čije bebe pate od kolika. Primarijus Jovančević svakom će roditelju s puno strpljenja i iskustva objasniti zašto do grčeva dolazi te pomoći da nauče tehnike masaže koje olakšavaju neugodnosti djetetu.

Kada beba jednom stigne u obitelj, novim se mamama i tatama otvara cijeli novi svijet pitanja. Osnaživanju roditeljskih kompetencija u ovom se slučaju doskočilo i organizacijom „Babyhandling“ edukacije na kojoj će novi roditelji naučiti kako pravilno postupati s djetetom - kako se novorođenče podiže, spušta, oblači, premata te koji su najbolji načini za okretanje bebe u razne položaje. „Babyhandling“ radionica namijenjena je svim novim roditeljima, a vodi je fizioterapeutkinja Vanessa Slaviček.

Foto: Salvea

U Poliklinici Salvea vjeruju u poticanje cjelovitog razvoja djeteta, što uz fizički i psihološki svakako uključuje i njegov emocionalni aspekt. Radionica "Razvojni Shiatsu i Baby Masaže" pod vodstvom Danijele Tomić, instruktorice masaže za bebe i razvojnog shiatsua te stručnjakinje za rani i predškolski odgoj stoganije samo o masaži i tehnikama masaže - ona pruža priliku za razvijanje duboke povezanosti s vašim djetetom dok istodobno potiče njegov emocionalni i fizički razvoj.

Kada se razmišljalo o terapijskim programima, vodilo se računa o onim najtežim i najčešćim izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju majke. Posebice se to odnosi na nove mame, mame kojima je porod, kako fizički, tako i psihički stresan doživljaj, a o tome nemaju s kime stručno popričati. Postpartum, kao jedno od najzahtjevnijih razdoblja u životu žene često zna biti traumatičan te je Poliklinika Salvea i na tom području odlučila pomoći ženama koje osjećaju da je tranzicija na majčinstvo izazovna i voljele bi imati potporu na tom putu.

Kada majčinstvo donese nove izazove, biti okružen sličnim osobama može biti pravo olakšanje. ‘’Grupe podrške majkama tijekom prve godine djetetova života’’ pružaju siguran prostor za razgovor, dijeljenje iskustava i savjeta uz stručno vodstvo. U ovoj radionici svaka majka može pronaći podršku i razumijevanje, čime olakšava svoj put kroz ovu posebnu životnu fazu. Grupe vodi psihoterapeutkinja Marina Ecimović koja je bitan dio karijere posvetila upravo individualnom i grupnom radu s majkama.

Za psihološku podršku djeci i roditeljima kroz umjetnički izražaj namijenjena je pak ‘’Grupna art terapija’’ koju vodi mag. art. Nikolina Manojlović Vračar. Kroz kreativni proces s terapeutom dijete i roditelji mogu na opušten i neposredan način istraživati i izražavati svoje emocije, misli, iskustva i potrebe. Upotrebom različitih tehnika i materijala polaznici grupe dolaze u doticaj s mnogostrukim razinama svoje osobnosti: kinestetičko-senzornom, perceptivno-afektivnom, kognitivno-simboličkom i kreativnom. Uz grupu, art terapija može se provoditi i individualno.

Foto: Salvea

Osim pokretanja ove dvije terapijske grupe, Poliklinika Salvea prepoznala je važnost razgovora o debljini, odnosno pretilosti, koja je zadnjih godina u značajnom porastu među djecom. Naime, svako treće dijete u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu što se onda odražava na njihov daljni rast i razvoj. ‘’Grupna terapija za pretilost u dječjoj dobi’’ izravan je odgovor na jedan od najaktualnijih javnozdravstvenih problema – debljinu djece. Podaci za Hrvatsku su poražavajući, a mnogi roditelji nisu ni svjesni da je ono što smatraju ''malo punašnijim'' možda i bolest koja je pogodila ili je u riziku nastajanja za njihovo dijete. Terapija za pretilost namijenjena je i djeci i roditeljima, a u cijeli su proces uključeni izv. prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, primarijus pedijatar te prof. dr. sc. Darija Vranešić Bender, klinička nutricionistica.

Foto: Poliklinika Salvea

Terapija je namijenjena svim obiteljima čiji se najmlađi članovi bore s pretilošću. Ova grupa djeluje u okviru novog Centar za prevenciju i liječenje debljine djece i mladeži pri Poliklinici Salvea, a u njegov su rad, osim pedijatara i nutricionista, uključeni i drugi stručnjaci poput gastroenterologa, endokrinologa te psihologa.

Foto: Poliklinika Salvea

Znate li da zvuk može pomoći vašem djetetu pri učenju, koncentraciji, motorici? Da, djelujući direktno na živčani sustav, može doprinjeti smirenju hiperaktivnosti, smanjiti nervozu i stres, pomoći pri čitanju i govoru, ili da pak može poboljšati fokus i potaknuti bolju memoriju?

Statistike kažu da u današnje vrijeme jedno od desetero djece ima problem u pravilnoj obradi senzornih informacija u kojoj glavnu ulogu ima uho koje prima informacije iz okoline, pretvara ih u električne podražaje i potom ih šalje mozgu na obradu.

Znaju to u Poliklinici Salvea gdje su, na čelu sa zvukoterapeutkinjom Petrom Crnetić Dvojković, započeli s primjenom zvuka kao terapijskog modela u holističnom pristupu zdravlju.

Zvukoterapija u Poliklinici Salvea može se provesti individualno i grupno, a pozitivno utječe na pažnju, fokus, aktivnost moždanih valova te ima opuštajući učinak. Najzanimljivije primjene zvukoterapije su svakako u tretiranju ADHD-a i ADD-a te za pomoć pri govoru i motorici.

Terapije se sastoje od analogne zvučne stimulacije određenih točaka na glavi (mali mozak, bazalni gangliji i prefrontalni korteks), vježbi sa glasom i dahom, i slušanjem namjenske binauralne terapije za poticanje promjena stanja mozga, a ujedno služe i međusobnom povezivanju polaznika.

Podrška roditeljima u svakoj fazi roditeljstva i razvoja djeteta kako bi se u roditeljskoj ulozi osjećali sigurno i samopouzdano, ono je što pruža Poliklinika Salvea - jer zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već opće tjelesno, mentalno i socijalno blagostanje pojedinca. Od prvog djetetovog koraka pa sve do prvih koraka u njegovom odraslom životu, Salvea je tu da vas podupre u svakom trenutku roditeljstva.

Sve informacije o radionicama i terapijskim grupama možete pronaći na internetskim stranicama www.poliklinika-salvea.hr. i njihovim društvenim mrežama. Informirati se možete i pozivom na brojeve telefona 01 3300 505 ili 099 1626579.