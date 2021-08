'Pokušavam sve kako bih svojoj djevojci seks učinio sjajnim, ali ona nikad nije zadovoljna'

Kad se seksamo, noge moje djevojke tresu se i 'vibriraju', ali ona uporno tvrdi da nije zadovoljna. Pokušao sam sve da joj seks učinim boljim, uključujući predigru i prljave pričice, ali ništa ne funkcionira, napisao je jedan muškarac za The Sun.

I nije, kaže on, problem u trajanju seksa - ako ona želi brzinski seks, onda je odnos brzo gotov, no, ako želi polako, on ide polako. Zajedno su već dvije godine i inače imaju dobru vezu, osim što ona nije zadovoljna s njihovi seksualnim životom.

- Ako je pitam što mogu učiniti da joj seks bude bolji, ne može predložiti ništa drugačije, samo kaže da nije zadovoljna. Pogledao sam na internetu i znam da kad djevojkama drhte noge znače da imaju orgazam, pa znam da dobro radim svoj posao - nastavio je.

- Sasvim je normalno da se djevojci tresu noge. Tijekom seksa napetost se stvara oko mišića, a ne samo u području genitalija. Do orgazma dolazi kada se mišići oslobode, opuste i zatim ritmički stežu. Za neke žene to nisu samo mišići u genitalnom području, ali i ostali dijelovi tijela mogu se tresti i drhtati. Uvjerite svoju djevojku da je podrhtavanje potpuno normalno i nadamo se da će moći uživati ​​u tom osjećaju nakon orgazma - odgovorila mu je Deidre.

