Žena otkrila 'podmukli' trik: 'Pomaže pronaći izbrisane poruke s iPhonea kako biste uhvatili varalice!'

Žena je otkrila kako pronaći nedavno obrisane poruke na iPhoneu, što bi moglo biti sve što vam treba da uhvatite varalicu u vezi. Tehnički potkovana žena, koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @pettywhite, podijelila je svoja otkrića u isječku koji je do sada dobio preko 860.000 lajkova, prenosi Mirror.

Dakle, ako vam je potreban dokaz da je vaš partner nevjeran, ovo bi vam moglo dati sve što vam je potrebno da ga uhvatite na djelu. No, neki ipak upozoravaju na opasnosti ovakvog hakiranja. Sve što je potrebno učiniti je nekoliko jednostavnih koraka unutar aplikacije za razmjenu poruka na uređaju, što ovaj trik čini dovoljno jednostavnim čak i za početnike u tehnologiji.

Kako bi došli do nedavno obrisanih poruka na iPhone-u, kliknite na poruke, zatim u gornjem lijevom kutu kliknite na uredi te odaberite 'prikaži nedavno izbrisano'. Tu će te vidjeti sve obrisane poruke.

Mnogi su bili oduševljeni ovim trikom, ali neki su ipak upozorili da ne pokušavaju ovo jer oni su na mobitelima svojih partnera pronašli stvari koje nisu htjeli vidjeti i znati. Jedna je osoba napisala: „Nemojte to raditi. Naći ćete oni što tražite“, a druga je na to odgovorila: „Učiniti ću to“. Treća je osoba ovaj trik već isprobala te je rekla: „Ovako sam saznala da me moj partner vara“.

Drugi su bili oduševljeni ovim otkrićem i rekli da nikad prije nisu čuli za ovo pa su htjeli i sami ovaj trik isprobati. „Svakog dana naučim nešto novo o svom telefonu“, rekla je jedna osoba. Druga je dodala: „Upravo si uštedio hrpu prostora na mom telefonu. Nikad nisam znao za ovo“.

