Podijelila recept za 'zdravi' odrezak pa ju mnogi kritizirali: 'Naljutio bih se da me netko ovako prevari!'

Nedavno je TikTok korisnica Ayeh Manfre na toj platformi pod imenom @cookingwithayeh objavila kratki video s uputama za spremanje vegetarijanskog 'odreska' od cvjetače, a iako je brzo prešao 915.000 pregleda, zdravi snack nije baš svih dojmio..

U svom videu Manfre prvo cvjetaču reže na tanke komade pa ih premazuje s raznim začinima.

Nakon što se 'biftek' premaže mješavinom začina - od maslinovog ulja, paprike, kumina, češnjaka, čilija i soli - stavi ga se, kaže ona, u fritezu ili u pećnicu i peče dok ne omekša i postane 'zlatne' boje.

"Ovi će odresci od cvjetače biti vaš novi omiljeni način za pripremu karfiola!", poručila je autorica videa u naslovu svog posta, no s tom se tvrdnjom nisu baš svi složili, što su i pokazali u komentarima. "Ako odrezak niste jeli godinama... onda ne volite odrezak!" Čemu izmišljati meso bez mesa...", napisao je jedan.

“Ovo je karamelizirana cvjetača, a ne odrezak...”, dodao je drugi korisnik. "Naljutio bih se da me netko ovako prevari! Izgleda jako lijepo, no da mi netko obeća odrezak, a dobijem to, zvao bih policiju!", našalio se jedan pratitelj, no neki su autoricu i branili, a posebno glasno članovi Udruge za prava životinja PETA-e. "Volimo odreske od cvjetače koji spašavaju životinje!", kratko su komentirali, a prenosi NY Times.

